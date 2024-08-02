周俊樂困局中突破：畢業後支持度秒減

周俊樂（Jerry）自2021年10月6日憑「場場精綵」贏夠70W畢業後，不經不覺已成為自由身騎師逾兩年半。此子畢業後不久就和前師傅韋達大幅減少合作，頭馬數字亦明顯減少，曾經面對過低潮。上季Jerry成績反彈，成為其中一位站穩陣腳的華將，騎者感恩能在這片英雄地得到穩定支持。

Jerry上季贏得33場頭馬，頭馬數字是畢業以來最好的一季。對於上季取得不俗成績，騎者表示：「我尚算滿意自己的成績，不過去到季中至尾階段，停賽次數增加，影響爭取成績，展望新季可以再做得更好。其實自畢業後支持度立刻減少，爭取坐騎上也變得困難，需要時間慢慢適應，期間累積了一定經驗，自己在陣上也騎得更有信心，開始增加了支持。上季頭馬上升，當然要多謝容天鵬，他是我的主要支持者，另外沈集成也給予我不少實力坐騎，非常感激兩位練馬師的信任。」

被問到最難忘的經歷，Jerry也迅速提起他最愛的賽駒之一「小霸王」。騎者說：「對我而言，上季最難忘相信是『小霸王』在季初克服二班連贏兩場，之後移師沙田出戰1200米一級賽百週年紀念短途盃，面對一眾強手仍能在前列而回，其表現令我感到滿意。畢竟『小霸王』出道後大部分時間皆由自己一手包辦操練及出賽，見證此駒成長和進步，樂見牠現時可站穩高班取得突破。」