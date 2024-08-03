薛緯誠用藥案審結　2020沙特盃冠軍褫奪頭馬資格

2020年首辦全球最高獎金之沙特盃，美國賽駒Maximum Security雖然勇奪殊榮，但賽後未幾因為練馬師薛緯誠被牽涉禁藥醜聞之中，紐約政府正式起訴32位對賽駒使用禁藥嘅人士，包括13位練馬師及7位獸醫，而薛緯誠為其中一員。沙特賽馬會隨即公布，暫時凍結冠軍資格及獎金發布，一切有待案件審結，才會作出適當安排。

經過長時間擾攘之後，薛緯誠於美國相關案件終於審結，去年7月正式宣判罪成，即時判處有期徒刑4年，沙特賽馬會亦於今年年初重新審理，有關Maximum Security勝出首屆沙特盃的安排，考慮到薛緯誠被判罪成，於5月沙特賽馬會董事局公告，正式褫奪其頭馬資格，頭馬1000萬美元總獎金，將由亞軍Midnight Bisou升正獲得頭馬馬獎金，其餘馬匹名次亦會順序遞升，獲得補發所得獎金差額。

而作為Maximum Security馬主嘅Gary West同古摩亞，亦表示會尊重及支沙持賽馬會將獎金分配安排。至於被判入獄之薛緯誠，沙特賽馬會亦已對其頒布終身停賽令，永遠禁止參與沙特舉行之賽事。