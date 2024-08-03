【小心駕駛】一個醉駕一個闖入跑道　兩個日本騎師搞乜？

昨日(2日)日本傳媒報導兩位騎師同樣因駕駛問題而被罰即時停賽嘅新聞，分別就係松若風馬醉酒駕駛以及近年著名日本新星角田大河損壞馬場跑道。

松若風馬喺8月2日凌晨於滋賀縣草津市發生交通意外，其後騎者報警且自首，日本警方到場後為騎者進行酒精呼氣測試，證實松若風馬喺體內酒精含量超標。松若風馬坦承自己飲咗兩杯啤酒、一杯燒酒、一杯高杯酒，現時佢捲入醉酒駕駛以及毀壞財物，被日本中央競馬會罰停賽4個月。當地對上一次有騎師犯下同樣案例，已經係2005年嘅事。松若風馬現年28歲，曾經夥拍「魔族閃焰」攻下2020年高松宮紀念賽。

另一邊廂，日本年輕騎師角田大河，喺8月1日晚上8點半駕駛私家車車闖入函館競馬場並闖入跑道，造成函館競馬場跑道出現一條條嘅軚痕，跑道損壞。當地職員發現後已即時制止角田大河嘅行為，而角田大河表示當時並冇飲酒，只係為咗睇煙火大會而揸車入函館競馬場睇，而車上當時仲有另一個乘客。現時角田大河被日本中央競馬會罰即時停賽，喺未作出懲罰之前，佢都唔可以策騎。