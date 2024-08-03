老公幫手湊仔　湯太一連兩日客串過手癮

早前報導過湯普新抖暑返回昆士蘭，湯太Stephanie有意趁住呢段時間客串吓，搵番啲昔日做騎師嘅感覺，明日終於有機會，一連兩日賽事，將會為嗲哋方恩頓(Glenn Thornton)麾下馬匹上陣，先响明日陽光海岸上陣，夥拍Confusion出戰第7場1800米指標評分62讓賽，翌日就會再响李斯摩馬場，於第7場夥拍Cold One，出戰1420米嘅第一班讓賽。

雖然只係每日只騎一匹，湯太表示好仲係多謝爸爸畀機會，滿足佢嘅心願，畢竟自己過往都係澳洲嘅人氣女騎師，舉家轉往昆士蘭發展一樣有唔錯嘅成績，無奈結緍生完BB無幾耐，原已部署復出，响2月初跑咗兩場，無幾耐又要帶同BB陪伴湯普新來港發展，照顧一家人起居飲食，暫時好難有機會再做全職騎師。

既然係咁，一於趁今次返回昆士蘭搵機會重跨馬背，而呢段期間，佢同湯普新都有為協助嗲哋旗下馬匹進行操練及參與試閘，老公藉此保持運重量之外，佢亦希望可以攞番啲手感，且看湯太嚟緊嘅客串，能否為佢重溫勝利滋味。