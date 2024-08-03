【世界觀】雷里雅爭大賽別具部署

今次海外賽又再雙料娛樂，分別上演德國杜賽爾多夫馬場同法國多維爾馬場嘅精彩戲碼，其中S2-4紀爾斯大賽係法國轉播賽事嘅戲肉所在，精彩可期。

2021年憑「萬靈足」贏過呢場1300米一級賽嘅法國練馬師雷里雅，今屆則派出「別具風味」應戰，雖然今仗屬於呢匹馬首度挑戰G1，但係仍然備受睇好，被視為幾匹3歲參戰馬中實力最強一駒。「別具風味」今年1月21日出道，用咗唔夠半年時間就成為當地馬圈最矚目新星，連跑5仗未逢敵手，近兩場連捧高山錦標同保羅穆莎錦標兩項三級賽，只係礙於閹馬身份先至無緣響幾場只限雄馬角逐嘅3歲大賽一顯身手。雷里雅話當年未能幫「送達駒」5連勝，一直令佢耿耿於懷，所以今次遇到「別具風味」一心要做得更好，結果皇天不負有心人，「別具風味」終於完成5戰全勝嘅紀錄。雷里雅仲話希望呢匹馬日後成就可以媲美「送達駒」。

雷里雅透露，身為馬主兼育馬人嘅哈薩克石油大亨Nurlan Bizakov，希望「別具風味」響今年11月2日可以現身澳洲悉尼，角逐獎金1,000萬澳元嘅金鷹錦標，所以部署上要避重就輕，唔會打冇把握嘅仗。雷里雅話既然「別具風味」贏高山錦標一役係多維爾馬場嘅1400米直路賽，上場保羅穆莎錦標輸畀佢嘅「哈城醇味」同「文學巨擘」，再出響G1莊柏德大賽串Q，場地適應同實力都通過驗證，有信心「別具風味」響呢場一級賽繼續保持不敗，衝擊6捷。