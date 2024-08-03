【論戰天下】別具風味縮程嗒得落

今次轉播賽繼續德法兩地穿插，留意開跑時間及場次安排。德國橡樹何澤堯有份上陣，法國紀爾斯大賽則有匹不敗之師「別具風味」挑戰年長馬，有機會攻下其首項一級賽。

小島颶風跑法上風

S1-1：「小島颶風」6歲馬雖然贏3場勝出率未算太高，但本身放頭或跟前跑法於杜賽爾多夫馬場往往佔盡上風，故過去同場6戰全入三甲，演出準到不得了，今場又抽得4檔好位，條件形勢俱佳，重配薛達祺快閘又可叫胡。

怒沖沖長力有根據

S1-2：今屆德國橡樹大賽參戰馬之中，英國賽駒「怒沖沖」前仗攻下德國一千堅尼，實力明顯勝過本土對手，上場在紐卡素膠沙地增程順道練氣，雖屬「何其熱」子嗣，但畢竟外祖父為「天文學家」應具長力支持，最重要在彎急路窄場杜賽爾多夫馬場排到內檔，相對易於留放，由德國騎師范以誠操刀，勝望甚高。「赤楊參天」上仗於德國橡樹大賽雖然短兵相接之下贏得驚驗，但卻盡顯鬥心，今仗排1檔易發揮，亦屬機會分子。

專心前置跑法啱晒

S2-1：「專心」年初在膠沙地取得佳績，之後轉回草地嘗試，可惜在德國橡樹大賽預賽快跟力弱，上場返法國草地全程居後，今戰面對現實回師膠沙地，以其前置跑法在此賽道必合。

齋月一哩實力上風

S2-2：「齋月」上場法國打吡排15檔起步始終未能克服，加上路程略長後勁不繼，小休後縮回一哩且降班出戰，交回季初贏同程水準，以其實力在此組佔盡上風。

琴師強配擺明求勝

S2-3：「琴師」6歲馬今季5戰4亞1殿，雖未勝但演出十分穩健，過去亦曾勝多維爾同程，巫斯義掛靴立即找來紀仁安執韁，當希望憑近期勇態替馬主勝回一仗交代。

磨坊川多維爾強項

S2-4：「別具風味」出道5戰全勝未逢敗績，前仗在高山錦標一放而返，但因閹馬身份未能出戰法國二千堅尼及打吡。6月出爭保羅穆莎錦標，在同主馬掩護下力拒「哈城醇味」挑戰表現出色，後駒再出於莊柏德大賽得亞軍，足證實力強橫，今次縮至1300米更覺合適，有力再贏。「磨坊川」新勝英國七月盃一登龍門，過去兩次跑多維爾馬場全勝，場地性能廣泛，爭勝要角。

「帝金」去年在紀爾斯大賽力壓群雄成為一級賽盟主，年初遠征亞洲地區沙特及杜拜表現平平，似未能適應偏快場地，6月復出即在萬樂寶錦標重開勝門，路合可爭位。3歲馬「文學巨擘」出道至今8戰獲5冠1亞，上仗於莊柏德大賽取得服役以來重要勝仗，末段衝刺凌厲，贏來不費吹灰之力，看來潛力未盡露，多維爾同程1300米贏過，當銳而來有力介入一戰。

三葉閃動可博進步

S2-5：「三葉閃動」出道至今6戰全入三甲，年初更遠征杜拜上名，上場在多維爾跑同程，其實有點兒走不利跑線，結果終點前僅保亞席，3歲馬有過一次路程經驗可博進步。

調酒源流級數最高

S2-6：「調酒源流」貴為去年皇席錦標冠軍兼楠索普錦標季軍，如今紆尊降貴跑表列賽尚且在法國，計級數高晒。當然自去年9月後未再上陣，當中健康或受挫折，但復出揀一場對手唔太強賽事開氣，今番跑回昔日八九分水準都夠用。

古國星耀捷足先登

S2-7：「古國星耀」今年復出未勝，但上場加眼罩於維希1600米嘗試跟前點效果完全不同，多維爾膠沙地1900米3戰1冠1亞，強配杜滿樂排內檔起步，若然咬住好位便可望捷足先登。

熱地帶拆組對手弱

S2-8：「熱地帶」賽績上膠沙地略比草地優勝，以近仗走勢所見狀態已跑起，前仗多維爾同程後上跑第5名，末段餘勢甚佳，拆組場合對手弱，排檔比之前好，跑法取位相對較安心。

珍麗寶弱組有得鬥

S2-9：尾場海軍鬥水兵，比較上「珍麗寶」在多維爾同程兩戰全上名，今季復出先在草地熱身，繼而今場重返膠沙地，雖然此場地6戰只得4季，但在此組或許夠用，4檔起步順利叫胡。