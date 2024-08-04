何澤堯今晚出戰德國橡樹大賽錦標　應總又點睇？

馬會行政總裁應家柏今日(4日)發布網誌，表示剛過去的古活賽期，除了「饒舌達人」以壓倒性姿態攻下一級賽古活盃，「歌劇女聲」在一級賽蘭秀錦標贏馬亦令人感到深刻，更藉此機會表揚英國好手莫雅。應總認為，莫雅成就固然高，但他亳不吝惜地其他騎師作出指導及建議，對他們的發展實在舉足輕重，而莫雅一直對何澤堯作出無私指導，我知道何澤堯對莫雅亦感激萬分。

應總很高興看到何澤堯於剛週四(1日)的賽事中策騎「添瀟灑」在1項三歲馬讓賽(1984米)跑獲一席接近的亞軍。何澤堯在五日的古活賽期中合共策騎九駒上陣，結果取得一亞一季成績。這只是他歷來首度在這個歷史悠久的賽期中策馬出賽，若考慮到這項因素，他今年在此取得的成績已算不俗。

應總又指今次何澤堯前往英國策騎，在一個競爭非常激烈的環境下爭取坐騎實非易事，特別是當地人士都知道你只在英國作短期客串，但何澤堯多年來得到張仕頓及現時張仕頓兒子張柱棟的支持，實屬難能可貴。此外，何澤堯面對的其中一個挑戰是與香港不盡相同的騎師用鞭條例，今次他在英國客串的首天賽事，他便因為用鞭而被罰停賽。

今日 (8月4日)他將轉戰德國出戰在杜賽爾多夫馬場舉行的一級賽德國橡樹大賽(2200米)，應總指今年德國橡樹大賽看來甚具國際色彩，參賽馬當中包括好幾匹來自英國、愛爾蘭及法國的三歲菁英賽駒。再加上有何澤堯的參與，賽事精彩可期。值得一提的是，杜賽爾多夫馬場位處森林中央，而且馬場賽道難度甚高，特別是在最後800米處賽道急速上斜，而轉入最後直路前的彎位亦相對較急。這意味以往曾在此場有過出賽經驗及亮眼表現的賽駒，以及排較內檔起步的參賽馬，或可佔得較佳優勢。何澤堯今賽的坐騎「貴婦瑪利」將自第四檔起步，應總認為這點看來甚為有利。

「貴婦瑪利」由薛寶力訓練，練者以往從騎時曾多年在德國騎師排行榜穩居前列。「貴婦瑪利」兩歲時取得服役以來唯一的一場頭馬，但牠其後亦曾在表列賽及分級賽有過接近演出。此駒近況不俗，前仗在三級賽德國橡樹大賽預賽(2000米)中僅負而屈居亞軍，上次在一項2000米表列賽跑獲季軍。牠看來是一匹性能廣泛的戰馬，今仗有機會入位。