唔睇走寶！送你今晚法國轉播賽投注錦囊！

今晚11場轉播賽，其中9場喺法國多維爾馬場上演，馬迷投注前應該理解呢個馬場嘅特性。

多維爾馬場座落於法國北部海岸，由轉彎及直路跑道接壤而成，除個別輕微的起伏坡段之外，兩條跑道大致平坦。多維爾馬場呈橢圓形，轉彎跑道為右轉方向，彎位弧度頗寬，圈長2200米，看台大直路則長420米。轉彎跑道的一端延伸出一條供1000米至1600米賽事舉行的分支直路跑道。此外，跑道內圍亦加設一條2000米的膠沙地跑道。

今晚4場1900米賽事喺膠沙地上進行，群駒會由馬場的最左邊，即剛過終點後的一段輔助跑道開端起步，經過首彎角，再接回膠沙地跑圈，檔位偏差並唔明顯，而膠沙地跑道置於草地跑道內，難免比較彎急路窄，尤其在出馬眾多場合，具速度、擅前置的分子抽得中、內檔起步將較為佔優。

轉彎途程草地1600米，群駒會由馬場的最左邊、對面直路的開端起步，跑道形勢大致平均，惟法國賽事步速通常偏於中慢，尤其出馬眾多場合，具速度、擅前置的鉔子，早段若已控制戰

情，後勁馬如欲留待至直路才撲上，往往為時已晚。

至於幾個不同路程草地直路賽，跑道大致平坦，閘廂靠近看台邊外欄擺放，檔號亦從外欄開始，由小至大反方向往內欄排開。鑑於大部分直路賽事馬群都會簇擁於中、外疊競逐，檔號較小的賽駒相對佔優，而在出馬眾多的場合，群駒每每沿內、中、外疊，兵分兩至三路對壘，檔位編號大的馬匹會貼向內欄推進。