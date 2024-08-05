【後生可畏】32歲游達榮　作風唔會似岳敦！

挾岳敦外甥之名，現年32歲的游達榮，新季將會在港開倉，練者在英國出生，過去曾在澳洲與馬漢雅一同設廐，並贏下不少大賽。正所謂「新人事新作風」，足迹遍及全球的游達榮將帶來與運動科學有關的嶄新操練手法，相信香港馬壇將捲起一陣旋風。

馬會近年銳意將香港練馬陣容年輕化，繼前季發牌予不足35歲的黎昭昇後，今季邀請只得32歲的游達榮來港，練者表示得知獲馬會發牌後，舅父岳敦建議他凡事都要耐心處理：「當到達新地方後，要學習當地賽馬文化，了解香港練馬方式，這需要一段長時間。只要找到一個合適的訓練系統，自然就會有成績交出。」游達榮笑指岳敦已離開香港接近20年，所以自己訓練上不會有舅父影子，會帶來一套全新的訓練方式。

心跳反映狀態 步頻了解健康

究竟游達榮的訓練有何新穎之處？則不得不提及運動科學，游達榮表示運動科學未完全在香港馬圈流行，但善用運動科學及數據的方針，可以提高馬匹壽命及延長競賽生涯：「過去數年的經驗告訴我，運動科學可以應用在賽馬中，馬匹表現可透過數據展示出來。例如馬匹的心跳反映其狀態，透過觀察步幅及步頻則能了解馬匹健康狀況。尤其是在賽後恢復方面，如果數據有變，就表示馬匹出現狀況。運動科學及數據是一個很好的工具及指引，令我可以更清楚賽駒情況，從而令馬匹長期維持良好狀態。」

翻新馬房 開窗讓空氣流通

香港地小人多，與外地比較，馬匹居住環境難言寬敞，因此游達榮銳意翻新馬房，令馬匹即使在馬格內，都可以互相交流：「香港馬房空間比較狹窄，馬匹原本不能互相交流，但我相信牠們互相見面、相處會更開心，因此我將隔板換成鐵欄。另外，原本倉內的窗都是關閉，雖然馬房內有冷氣，但我亦會選擇開窗，因為開窗後空間感覺上更大，空氣更加流通，溫度亦更適合馬匹，同時有利於馬匹呼吸系統。」