游達榮：華將我最欣賞何澤堯梁家俊！

雖則澳洲與香港賽事模式類近，游達榮坦言過去半年做了很多的研究，對香港跑馬環境不陌生：「上季我現場觀看了很多賽事，研究其他馬匹實力及跑法，亦了解沙田及跑馬地兩個馬場的跑道，感覺沙田就像右轉的費明頓或蘭域馬場，跑馬地則與滿利谷相似。香港讓磅制度與英國接近，加上馬會在人脈網絡提供協助，有不少馬主支持我。」

主力引入短途賽駒

在英國及澳洲都累積不少經驗的游達榮，對如何揀選馬匹到港及用人策略亦有個人心得：「我個人很看重馬匹的態度及個性，牠不需要是一匹體形龐大的賽駒，但必需是具備自信及適應力，以應付不同狀況。香港以短途賽事為主，因此我會偏向引入短途賽駒，但同時香港目前三班或以上明顯缺乏長距離馬，所以我希望帶來更多長途馬。騎師方面，我不會只用某幾位騎師，只要我覺得他們適合某匹馬，便會與他們合作，而我很欣賞何澤堯及梁家俊的騎功。」

對於新季展望，游達榮指不會為頭馬數字作預測，並表示只要馬匹保持健康，可以整季維持良好狀態，在陣上發揮應有水平，就已經是一個成功賽季。練者亦希望可以長期在香港發展，將來可以訓練馬匹在港贏得國際一級賽，並遠征海外，甚至爭取冠軍練馬師殊榮。