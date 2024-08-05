首次於歐洲G1上名　何澤堯要多謝薛寶力！

何澤堯剛於德國一級賽上名。

奧運的經典口號「更快、更高、更強」啟發了香港運動員在今年夏天的巴黎奧運會締創佳績，勇奪獎牌；香港星級騎師何澤堯也在週日（8月4日）第166屆德國橡樹大賽（2200米一級賽）中閃耀國際運動舞台，策騎「貴婦瑪利」交出好表現，跑獲季軍。他接下來將繼續暑期海外策騎之旅。

德國橡樹大賽是德國馬季最重要的三歲雌馬大賽，在風光如畫的杜賽爾多夫馬場上演，參賽馬匹須應付2200米途程，並克服艱巨的上斜路段，再進入急銳的直路彎。今屆賽事共有15駒上陣，包括來自英國、愛爾蘭及法國的海外佳駟。

「貴婦瑪利」由薛寶力訓練，在全球匯合彩池中備受追捧，開跑時獨贏賠率是6.9倍。薛寶力曾在香港策騎，並曾於2001年夥拍德國良駒「星運來」在沙田攻下女皇盃。

「貴婦瑪利」自4檔出閘迅速，佔取跟隨領放馬的絕佳位置。馬兒沿欄競跑，居第4位，跟隨沿途以均速領放的德國賽駒「赤楊參天」及「紐約城」。

「赤楊參天」由年輕德國好手賽迪爾策騎，在最後彎位加速上前，帶返終點掄元，但「貴婦瑪利」一直未有放棄追趕，展現無比鬥心。馬兒在最後階段趕過「紐約城」，並力拒被捧成熱門的英國佳駟「怒沖沖」勇奪季軍，過程精彩刺激。

34歲的何澤堯在港曾策騎「當家猴王」、「川河尊駒」、「唯獨愛你」及實力強橫的馬王「金鎗六十」多番勝出一級賽，今仗卻是首次在歐洲的一級賽入位。他很高興能夠首次亮相德國賽場。

何澤堯說：「薛寶力找我策騎『貴婦瑪利』。他為人很好，在香港策騎時我才剛剛成為見習騎師。」

「你當然想取勝，但馬兒的表現仍相當出色。我在前往德國的飛機上觀看近10年橡樹大賽的影片，知道杜賽爾多夫馬場不易應付，抽到外檔的馬匹處境會頗為不利。」

「這條跑道頗為難跑，跟沙田或跑馬地相當不同。但我的坐騎自內檔出閘後能夠佔取好位，走勢良佳。牠一直奮力作戰，馬主跟練馬師看來都相當滿意，所以這是很好的一天，也令我獲益良多。」

何澤堯今次是自2019後首次在英國客串上陣，目前以位於約克郡的張柱棟馬房為基地。他上月在英國之行首日上陣便旗開得勝，在潘德法策騎「敬慕泰斗」以漂亮姿態取得頭馬。

何澤堯其後未能再添頭馬進賬，但在上星期的光榮古活賽期中，他為「添瀟灑」執韁出爭一項著名讓賽，結果奪得亞軍，僅以1馬頸位之微見負。此外，何澤堯今趟首次在位於薩塞克斯郡的古活作賽，也有機會一嘗驅車高速奔馳的滋味。

何澤堯續說：「我有機會駕駛法拉利和Alpina跑車在古活賽車場上飛馳，實在是非常特別的體驗。」

「我很期待前往日本，參加於8月24及25日在札幌舉行的日本世界星級騎師大賽，然後我會於9月初回港，為新馬季作準備。」

何澤堯至今在英國累積8場頭馬，但因在潘德法勝出當晚違反用鞭條例，所以由本週二開始被罰停賽，沒有機會增添他在英國的頭馬紀錄。

何澤堯於2007年獲選入讀香港賽馬會見習騎師學校前，曾是一位成功的馬術場地障礙賽運動員。今次停賽讓他有機會前往巴黎，觀賞2024年奧運會最後一項馬術賽事。

他說：「星期二將會舉行個人場地障礙賽決賽，我非常期待在現場欣賞賽事。」

「我一向喜歡觀看頂級運動員在大賽中如何發揮，不論是賽馬的莫雅或蘇銘倫、一級方程式的咸美頓或是奧運馬術場地障礙賽選手，我都喜歡觀看。」

他又說：「無論在香港、歐洲或日本，要在大賽中勝出從來不易，但我們都想有機會參加大賽，而如果有機會的話，我當然希望再到德國角逐一級賽。」

這位知名的本地培育騎師在完成策騎工作及接受傳媒訪問後，已於週日晚帶著今趟達成的國際策騎另一重要印記，離開杜賽爾多夫前往巴黎。

雖然何澤堯未能在德國橡樹大賽這項享負盛名的賽事中摘桂而回，但能夠跑入一席季軍，對他往後的發展意義重大。

何澤堯表示：「數星期前，我駕駛了4小時的車程前往麥錫堡，策騎一匹馬出爭第五班賽事。雖然最終三甲不入，但這並不是問題，因為整個經歷讓我獲益良多。」

「我在這次歐洲之旅所做的一切，都是寶貴的經歷，包括策騎兩歲馬及雌馬，以及在像杜賽爾多夫這樣截然不同的馬場的斜坡上快操及出賽。」

「我喜歡接受這些挑戰，也肯定這些經歷有助我進步，讓我返港後成為更出色的騎師。」

或者如奧運口號一樣：變得「更快、更高、更強」。

班德禮在英國創下佳績

另一邊廂，另一位以香港為策騎基地的騎師班德禮於上週末在新市場成為焦點人物。他為赫赫有名的高多芬陣營策騎新星Shadow of Light，成功奪魁。

這匹由艾柏賓訓練的後起之秀血統優良，父系出自著名的「戲劇泰斗」，出道戰在雅勿夫以兩個馬位之先成功一出即勝，而且勝來猶有餘力。翌仗於上週五晚在班德禮胯下角逐一項1200米新馬錦標，再以大熱姿態掄元。

班德禮隨後一仗再憑Noisy Jazz以26倍獨贏賠率再下一城。他形容當晚能取得如此佳績是「令人十分振奮的驚喜」。

班德禮說：「本週初艾柏賓在古活邀請我替Shadow of Light執韁，我覺得這匹年輕賽駒前途一片光明。」

「我本來沒有打算在暑假期間策騎出賽，原本計劃要讓身心休養生息，但這個星期的體驗很不錯。如果有機會在約克的伊波賽期策騎上陣也會很好！」

班德禮曾6度榮膺卡塔爾冠軍騎師，上季以39場頭馬首度躋身香港騎師榜前10名，季內的佳作包括1月夥拍由告東尼訓練的「狀元及第」在沙田攻下三級賽洋紫荊短途錦標。

班德禮續道：「我覺得上季絕對是有所突破，我著實得到了更多練馬師的支持。」

「我將於8月30日返港。」

「我返港後會隨即參與試閘備戰，迎接令人興奮的新馬季。我通常不會設下特定目標，但我覺得一切進展順利，如果能夠再接再厲，頭馬數字超越上一季便好了。」