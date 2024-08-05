周日法國唔止有奧運　仲有傑克莫華！

現時法國巴黎正舉行奧運會，搶盡全球焦點，不過嚟緊周日8月11日，在法國西北面的多維爾馬場也再搶盡眼球！此日上演法國馬壇盛事傑克莫華大賽日，而連同德國柏林大賽日，周日總共有12場海外賽供香港馬迷投注，大家記得繼續關注《彩報》及馬會網站更新。

重頭戲法國傑克莫華大賽為1600米草地一級賽，此場歷史悠久的頂尖賽事，今年繼續吸引多匹一哩佳駟赴會，暫時參賽馬名單中，包括有「旋進軌跡」、「都會」及「開運符」等，其中3歲後起之秀「都會」，上仗6月跑雅士谷聖詹姆士皇宮錦標得季軍，而前仗在法國隆尚馬場贏二千堅尼，本身亦在多維爾贏過1600米，有力補中。而3歲馬女「開運符」近3戰一級賽1600米共取2冠1亞，包括上仗勝出法爾曼斯錦標，今次表現令人期待。至於5歲「旋進軌跡」衝擊此賽3連霸當要重視，以其上年輕勝姿態，有力再次成為主角，而上屆此賽亞軍「大石」雖然今年兩戰落敗，但再度視此賽為目標，抖近兩個月轉戰法國，提防趕及回勇。

另一邊的德國柏林大賽日在霍珀加滕馬場上演，重頭戲柏林大賽跑草地2400米，由早年名駒「丹山夢」及2020年、2021年冠軍「驚世詩才」及「登山英雌」，也在其後贏過凱旋門大賽，這令到柏林大賽地位提升。今年繼續有多駒都想參考牠們贏馬軌迹，爭做柏林大賽王者，大家可拭目以待。