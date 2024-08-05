新季再次轉播阿根廷大賽

今個暑假有唔少越洋賽事畀大家投注，咁新馬季情況又點？9月1日先嚟德國及法國雙料娛樂，之後9月8日開鑼日，馬會轉播法國嘅1600米G1隆尚磨坊大賽。至於喺9月14日禮拜六馬會又有雙料娛樂，分別有澳洲嘅戴花錦標賽馬日同愛爾蘭冠軍錦標賽馬日。翌日9月15日即使有本地賽事亦會轉播4場愛爾蘭大賽，分別係愛爾蘭聖烈治大賽、高利五股錦標、國家錦標、莫格雅育馬錦標4場G1，去到10月6日則會上演全球矚目的法國凱旋門大賽日，季初階段轉播賽以歐洲大賽為主。

馬會去年別開生面，為馬迷帶嚟於阿根廷聖艾斯圖馬場舉行嘅2000米草地G1拉丁美洲大賽，亦係南美洲獎金最豐厚嘅大賽。馬會於新馬季再次為馬迷帶嚟阿根廷賽事，於12月15日舉行卡洛貝格大賽，呢場2400米草地G1喺當地最重要嘅大賽，有馬迷更稱之謂南美版凱旋門大賽，就知幾有睇頭。

至於澳洲轉播賽方面，今年未有將澳洲覺士盾列入其中，或因「浪漫勇士」已表態放棄衞冕此賽之原因，但當然會延續慣例，轉播每年於11月首個星期二（11月5日）舉行的墨爾本盃賽馬日，此場號稱令澳洲停頓欣賞的3200米大賽，值得期待。

綠族無限遠征日本短途馬錦標

而隨着「綠族無限」公布遠征日本，新季9月29日日本短途馬錦標，再次成為轉播賽戲碼，香港賽馬會向來從善如流，一旦香港賽駒遠征，如非常規轉播賽，亦會盡量安排成為特定戲碼，令本地馬迷可以透過螢光幕，感受到香港賽駒在外地激烈拚搏。之後到11月10日會轉播日本女皇伊利沙伯二世盃賽馬日（同日亦轉播德國拜仁大賽賽馬日）、11月24日轉播日本盃、12月22日有馬紀念賽，日本高水準的中長途賽，各位可於年底欣賞。