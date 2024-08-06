高仕登力撐都唔掂　宋文赫失去旋進軌跡帥權

隨住戴圖理轉往美國發展，老拍檔高仕登父子，今個馬季就對宋文赫委以重任，可惜表現始終無法扳回戴圖理時期成績，尤其喺分級賽，更令廐內部分馬主不滿，而將於呢個星期日喺傑克莫華大賽力爭3連霸嘅「旋進軌跡」，據報騎者將會被飛。

高仕登旗下兩匹明星馬「上流貴婦」同「旋進軌跡」，上季喺戴圖理跨下屢建奇功，然而今季一併由宋文赫接手，卻無復舊觀，甚至剛於光榮古活壓軸賽期，策騎另一高班廐侶「心隨風」於G2被捧成大熱，結果8駒又跑包尾，表現強差人意。

如今主帥宋文赫備受壓力，但高仕登仍然出言力撐，而佢更以剛於F1英國站取勝嘅國寶級車手咸美頓為喻，之前手風欠順，何嘗唔係陷入接近3年冠軍荒，呼喻旗下馬主要對呢位28歲年青好手，投以信心一票。

無奈遠征大賽在即，「旋進軌跡」已經傳出陣前易將消息，雖然馬主Cheveley Park Stud育馬集團透露周日遠征法國配搭仍在商議之中。據當地傳媒報導，大熱人選將為高仕登今季另一福將郗福年，「旋進軌跡」在戴圖理主理前，服役首仗頭馬正係由佢經手。