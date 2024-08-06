湯太唔失禮　復出第2仗即贏馬！

湯太復出贏馬片段：

相信大家都知，黎昭昇嘅伴侶莊倩係新西蘭冠軍騎師，但自從嚟咗香港陪昇哥開倉，早排仲生埋BB，相信佢再次策騎上陣嘅機會極微。至於上季中來港客串嘅澳洲好手湯普新，原來老婆Stephanie都係騎師，只係自從佢喺去年9月幫湯普新生咗個仔後，兼且要陪老公來港發展後，一直無機會重跨馬背。

估唔到喺今個暑假，湯普新同老婆返咗昆士蘭抖抖，而湯普新仲化身湊仔公，畀機會湯太Stephanie客串上陣，佢喺啱啱禮拜日同尋日就為爸爸方恩頓馬房嘅賽駒上陣，雖然首日復出只跑包尾，估唔到尋日喺李斯摩馬場夥拍Cold One角逐一場1420米賽事，竟然拋離對手兩個馬位掄元，復出第2仗即刻贏馬，證明身手依然，認真唔簡單。

見到老婆咁叻，湯普新都忍唔住喺自己社交平台大讚Stephanie，話老婆去年9月先生完BB，然後今年2月喺去香港前跑咗兩場馬，估唔到今次復出憑第2匹坐騎就立即重返凱旋門，佢為太太感到非常驕傲。既然湯太咁犀利，唔知今年嘅莎莎銀袋賽馬日，馬會能否破例畀Stephanie客串一日呢？