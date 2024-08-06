航哥打吡冠軍　暫定婦女銀袋復出！

上季取得28W，葉楚航馬房整體成績明顯反彈，更重要是憑「大至尊」揚威香港打吡大賽，乃航哥從練以來最大殊榮。展望新的一季，練者除了希望頭馬數字繼續上升，亦着手部署「大至尊」出戰各項大賽，務求再添佳績，此匹應屆打吡冠軍初步打算於1800米G3婦女銀袋復出。

以往「大至尊」朝早出操，不論快跳抑或踱步，葉楚航都極其緊張，全程跟出跟入，但早前卻出現極罕見鏡頭，便是航哥親自出馬，策騎此駒於機坪踱步，全程小心翼翼，究竟是否代表馬兒今季改由航哥主理？

不妨由練者親自解釋：「慣常主理『大至尊』晨課的外籍騎馬人正值放假，目前我廐沙田馬房缺乏人手，上季尾已向有關方面反映問題，但目前仍未能增聘人手，故此今（昨）朝我親自為『大至尊』踱步。反而從化馬房卻人手充足，現時我有不少馬匹都運上從化操練，因此馬房運作未有太大影響。」另外，由葉楚航親操「大至尊」的鏡頭，稍後也不會出現，皆因練者已動身前往泰國度假散心。

「大至尊」來港頭兩仗全勝兼攻下香港打吡大賽，其後挑戰一級賽女皇盃及遮打盃無功而還，葉楚航索性讓馬兒提早休息。

即使由72分加至107分，但航哥對「大至尊」仍充滿信心，預期牠今季可以更進一步，他說：「『大至尊』來港頭兩仗均贏2000米，兼且擊敗同齡精英揚威打吡，絕對是高難度動作，質素及能力毋庸置疑。即使其後兩戰一級賽未能跑入前列，但女皇盃一役受制於變化場地，而遮打盃則初跑2400米兼場地不算乾快，難免影響發揮。展望新一季，根據賽程編排，11月3日的1800米G3婦女銀袋是其最佳復出場合，但一切仍要與馬主商量，以及等到潘頓返港，為馬兒操練幾課，了解馬匹進度後再作決定。」