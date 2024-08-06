今屆柏林大賽繼續冷場 排位前最後階段得7件

周日轉播賽又嚟德、法雙料娛樂，相比起剛剛跑完嘅德國橡樹大賽，今次德國重頭戲柏林大賽，熱鬧場面就遜色得多，一如近年柏林大賽出馬唔多嘅情況，今屆柏林大賽，嚟到排位前最後階段，只係得番7件。

7匹參戰馬中，德國佔4駒：「唐尼」(Tunnes)、「影城大亨」(Mr. Hollywood)、「驚艷力作」(Sammarco)、「盡述情懷」(Narrativo)，英愛佔2駒：「征伐之王」(King Of Conquest)、「風急小港」(Trevaunance)與及來自法國「班霸實力」(Al Riffa)。

近年柏林大賽出馬少，大都怯於強敵紛紛避戰，一連3屆頭馬「登山英雌」、「桀驁之戀」以至去屆「小巧勁力」，實力不言而喻，但以今屆外隊欠缺星級分子，相信亦係主隊挽回聲譽嘅最佳時機。

其中上季自視甚高，敗走法國凱旋門賽之「影城大亨」，經過上月兩仗分級賽熱身上名，磨利狀頭矛頭今仗，而另一匹將會繼續由薛達祺出戰之「唐尼」，表現穩定亦有可取。

至於客軍方面，法軍「班霸實力」剛於日蝕大賽跑第二，但性能卻以變化場地更具把握，而英愛兩駒，且看藍營旗下「征伐之王」，會唔會係「桀驁之戀」2.0，成為今屆賽事主角。