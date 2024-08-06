剛季4匹6捷馬　全數出自兩個爭冠倉口！

每季都會有一啲賽駒成績大爆發，有時可能係啲新馬，喺服役首季未適應好水土，但喺第2季就突飛猛進，一季贏幾場，上季都有唔少賽駒單季贏到4W或以上，而單季贏到6捷嘅就有4隻，首先就係伍廐「我為您」，呢匹馬上季初五班起步，結果憑藉主動型跑法戰術愈騎愈有，單單喺開鑼日至11月尾已5出5捷，雖然之後喺12月輸咗場，但喺今年1月13日，此駒重駁勝纜，成為季內首匹6捷馬。

至於另一匹6捷馬就係伍廐「錶之銀河」，此駒上季喺三班一出即勝，之後扶搖直上，季中幕後更安排此駒進軍一級賽同打吡，佢先後係喺女皇銀禧紀念盃同打吡都跑第2，季尾更攻下兩場G3，分別係獅子山錦標同精英碟。

另外仲有兩匹6捷馬，不過出至呂健威馬房，先有「禪勝輝煌」喺四班一直贏到上一班，呢匹美國馬除咗季內贏到6W之外，季內都試過喺1800米香港經典盃跑第2，全季只得1場甩獎金名次，非常忠心。

仲有一隻就係谷草起家嘅「合夥奔馳」，佢喺3月13日開始直落贏6場，當中有1W，更加係初次出戰二班仲要重返沙田跑，結果都以頭位輕勝，證明能力，季內4匹6捷馬不約而同出。至兩個爭冠馬房，證明馬房有好多質新子彈當然重要，但能夠得到一匹，可以克服難度一直贏上去嘅馬，爭冠自然就更有信心啦。