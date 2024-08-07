上季出賽第3多　不過希威森唔滿意表現！

希威森現時在港長駐發展，這位南非好手站穩陣腳後，上季繼續得到不少機會，當中主要支持者有應屆冠軍練馬師呂健威、成績回勇的希斯等倉主。希威森上季取得40W，成績比前季稍稍下滑。希威森坦言不算滿意成績，惟感恩所得到的機會，暑假期間不忘到澳洲客串上陣鍛煉身手，寄望新季邁步向前，再創佳績。

南非籍騎師希威森前季以50場頭馬位列騎師榜第5名，承接前季氣勢，上季他繼續得到穩定支持，全季出賽次數達616次，是全季出賽第3多的騎師，共取得40W。雖然成績保持平穩，但希威森並不滿意：「上季有不少騎師有一定叫座力，他們也爭取到佳績，我上季在港能得到足夠支持，需要感謝練馬師和馬主支持，能取得40場頭馬當然高興，但在我角度而言當然不算滿意，期望新一季可以贏更多頭馬，爭取更大更高成就。」

贏晴王一役有成就感

希威森上季得到不少大倉提供坐騎，當中呂健威為最大支持者，騎練合作125次，佔希威森出賽次數約兩成，他與呂廐合作取14冠17亞21季，當中夥拍「黃腳鱲」季內取得3捷。但當提及最難忘的時刻，希威森則認為：「我很幸運今季能策騎不少良駒，與此同時，能與賽駒建立良好默契而且夥拍牠們贏多場頭馬使我有成就感，就好像7月1日我夥拍『晴王』再入凱旋門，當刻我是十分享受，因為我策牠取得5捷佳績，牠表現忠心，馬兒克服傷患後陣上展現能力再贏使我感到滿足。另外夥拍『黃腳鱲』在泥地取勝，『禪勝輝煌』在我胯下也曾取勝，回想起幾仗頭馬，要數最深刻的一仗確是不容易的事，但我很感恩能得到機會策騎有爭勝機會的賽駒上陣。」

今個暑假，希威森先和太太Hannah到杜拜短暫度假，然後到意大利旅遊和探親，小休過後，希威森於上周六已飛往澳洲墨爾本，準備為期兩星期的客串之旅。希威森在騎師經理人Nick Pinkerton幫助下物色坐騎。除了郭明勛之外，另外希斯家族也表示會支持。希威森表示：「今次能得到不少人協助，令我得到機會在澳洲上陣確實機會難得，我一早與當地部分練馬師認識，加上得到經理人協助，希望可在澳洲一展身手，以實際表現證明自己，長遠可得到更多機會在當地上陣。跑畢8月21日賽事後，我就會返港整裝待發，準備新季。」另外，希威森於剛周一已完成其澳洲地標戰，可惜未能取得頭馬，且看他能否盡快於當地響頭炮。