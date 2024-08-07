楊明綸上季最難忘嘅頭馬係...？

楊明綸（Keith）近季保持低調作風，默默耕耘，上季騎者取得18場頭馬，比起前季多出7W之外，亦是近5季贏馬最多。Keith滿意上季成績之餘，更感恩得到馬主、練馬師長期支持，自己才得以爭取穩定成績。不經不覺，Keith已經策騎16季，騎者坦言心態始終如一，一直都盡最大努力做好自己。

上季楊明綸取得18W，當中夥拍蘇偉賢攜手贏8W，合作所贏的4駒之中，其中「慶萬家」、「勇冠群英」及「勇進齊心」之幕後對Keith十分信任。Keith提及上季成績時說：「這一季我感到很幸運，成績可以比前幾季進步。在香港，尤其是當你弱勢的時候，要去爭取支持或是爭取實力坐騎不是易事，所以我很滿意整季表現。對我而言，其實自己所贏的每一場頭馬都感到難忘，但我覺得特別感受最深，當然是自己從季初開始一手一腳包辦操練工夫的馬匹，最後取得好成績，因為香港競爭激烈，騎師選擇甚多，有練馬師或馬主可以從季初到季尾都將賽駒交予自己策騎，並不容易，可以為他們爭取佳績，大家合作愉快，是我上季最有成功感的事情。」

每星期訓練6日

楊明綸策騎16季，其策騎生涯未必如其他華將般耀眼，但他陣上鬥志向來十足，上季贏馬後不時舉鞭歡呼，興奮之情溢於言表，不少馬迷無論在馬場抑或從螢幕上也會感受到這種熱情。騎者上季偶有佳作，當中在上屆香港經典一哩賽成唯一有坐騎的華將，季內更憑「佳運發」達成從騎300W。策騎多季，Keith坦言心態無變，惟在一方面上作出了改變，他說：「我認為在賽日裏，馬匹檔位、自己坐騎狀態、臨場所發生的事太多，作為一個運動員，在這方面可控制的因素不多，但對我自己來說，唯一可以最全權控制到的就是身體狀態，以往我一星期可能訓練2至3日，但上季開始我一星期訓練6日，就算放假前往布吉，亦繼續訓練自己，盡努力做好自己本分。」

楊明綸現時除了策騎之外，更在香港教育大學就讀健康教育（榮譽）學士學位課程，騎者指自己是兼讀，現時課程已修讀一半，未來日子會專注自己，做好目前的事情。