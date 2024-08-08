停賽日子同騎師賽無衝突　何澤堯日本成行仲多個伴...　

何澤堯改期停賽，如願以償參加今屆世界星級騎師大賽。

何澤堯响英國上陣因用鞭不當違規，一度有傳停賽日撞介關係，可能令其錯失出戰日本世界星級騎師賽機會，不過Vincent當然唔希望繼上年墮馬受傷之後，今年又因為停賽，兩度錯過出戰呢項盛事機會，經過向英國賽馬會查詢之後，獲准將後兩期罰則提前執行，因此可以照常於本月24、25日飛赴札幌參戰。

由於先後於潘德法與古活作賽用鞭過度，何澤堯三犯合共被重罰停賽18日，罰則分期執行，起初定為：7日(8月6日-12日)、4日(8月16日-19日)、7日(8月20日-26日)，最終Vincent申請將後兩期罰駁住直落執行，換言之何澤堯18日停賽，係由8月6日起，直至8月23日止，因此可以參加今屆日本世界星級騎師大賽。

目前正身在法國欣賞奧運嘅何澤堯透露，將於當地逗留數日，然後會先返英國，雖然未能上陣，仍會繼續為練馬師張柱棟操馬，稍後至會動身飛往日本。

而何澤堯今次去日本參賽，更非孤單一人，因為剛剛公布新西蘭4屆冠軍騎師艾麗莎因傷關係退出，官方已經搵咗補替人選，就係去季升做二哥嘅田泰安，佢曾經响2019年參加過呢項盛事，今年將會同何澤堯結伴成行，參加今屆賽事。