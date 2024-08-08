同柏林大賽一樣冷清　傑克莫華大賽8駒參戰

星期日海外賽雙料娛樂，繼早前公布德國舉行嘅柏林大賽出馬冷清，昨日排位落實只得7駒參戰，另一邊廂法國舉行嘅傑克莫華大賽，亦唔好得幾多，最後階段只有8匹參賽馬匹，其中仲包括剛剛敗走紀爾斯大賽，匆匆再來嘅「帝金」，以上場留前無後嘅表現，都未肯定會唔會再跑，分分鐘最得係同柏林大賽看齊，只係得7駒參戰嘅場合。

反而今屆賽事，英國代表來勢洶洶，4匹參賽馬之中，風頭躉當然係力爭3連霸嘅「旋進軌跡」，究竟邊個最終頂替主帥宋文赫出戰，可謂相當矚目，不過講到換人話題，早前「和氣」英國打吡前飛起原來騎師駱知季，呢次又有同主4戰不敗新星Quddwah出戰，不過練馬師紀斯福兩父子，就表明咗今次出戰傑克莫華大賽，就會沿用番上次贏馬嘅駱知季。

英國賽駒其餘兩駒，仲有新勝女皇安妮錦標「卓倫谷」，以及澤西錦標得主「悍蹄」，單係英國呢屆出場陣容名單，都可以講係有志在必得之勢。

至於法國主場代表，未肯定會唔會再跑嘅「帝金」之外，仲有由孫達志訓練嘅「道安問候」、加埋「大石」與「都會」合共3駒。