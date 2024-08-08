【金駒銀行馬】前速銳利　縮程威力更強

呂廐「遙遙領先」剛季4戰獲1冠2亞1季全上名，演出準繩，其中季尾最後一役贏馬跑來有餘未盡，潛質深不可測，升上第三班仍大佔優勢，如保持良好進度，新季起碼3W在手，季初一出即可捧場。

「遙遙領先」剛季評52分編入第四班，在5月初首度披甲角逐田草1200米，臨場被捧至5.3倍，幕後信心不少，可惜出閘笨拙，在第9位沿途力追下跑亞軍只負頸位；接戰「遙遙領先」再爭田草1200米，被捧至2.8倍次熱門，此仗又出閘笨拙，再次屈居亞軍，敗於大超級馬「鑽石星空」1乘多，本身在好快地造出1分9秒04的高速，相當厲害，質新分子大幅進步。

「遙遙領先」兩仗在1200米搏殺失手後上不及後，到第3仗增程跑田草1400米謀求突破，此仗出閘已比前敏捷，一早守住4、5位之間，末段發力衝上，因段速太快力追不及屈居季軍，本身在好快地造出1分21秒93，水準極高。「遙遙領先」連敗3仗後，在煞科賽最後一戰再爭1400米並強配潘頓，有志在必得決心，出閘即守住第3位，一直維持速度不變，轉入末段直路200米左右稍為發力衝上即輕易出頭，以從容姿態打開勝利之門。

「遙遙領先」雖然贏1400米起家，但最近兩仗表現所見，出閘明顯較前敏銳，而且沿途跑來前後兼備，顯然質新馬在持續進步中，故新季縮程跑1200米，定有更優異的演出。

■金駒