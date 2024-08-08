德國柏林大賽 班霸實力卡士超

周日晚7時23分開始，先轉播德國柏林大賽日4場，重頭戲為柏林大賽2400米一級賽，今屆共有7匹參戰馬同場爭奪殊榮，「班霸實力」上月出戰G1英國日蝕大賽，能保持強勁走勢追入亞軍，狀態明顯大勇，今次柏林大賽對手僅6匹，是盡顯卡士時候。

由岳本賢訓練的「班霸實力」，本身兩歲時已贏1400米一級賽，翌年增程跑愛爾蘭及法國分級賽2000米，結果俱跑獲亞軍，當中一次與佳駟「頂級衝力」串Q，賽績突出。雖然「班霸實力」今年4歲頭兩仗俱敗，但復出首戰於法國隆尚馬場跑2000米根利錦標只輸不足一馬位得殿軍，前仗赴美國征戰才輸較遠。最重要「班霸實力」上仗日蝕大賽展現強勁走勢，僅衝輸給「名戰古城」獲亞軍，4歲馬近況理想。

留意「班霸實力」幕後早視法國凱旋門大賽為長遠目標，今回改跑同程的2400米柏林大賽，明顯是針對性部署，配合進度必有把握，就如近幾年柏林大賽曾有「驚世詩才」及「登山英雌」捧盃後其後都曾揚威凱旋門大賽，今次「班霸實力」順利勝出可打強心針。投注上，可捧獨贏又或做連贏馬膽。

同場對手只有6匹，「征伐之王」連勝兩場表列賽，今回有心恃勇態挑戰。尚有「會說善道」、「唐尼」及「影城大亨」上仗同場出戰德國霍珀加滕馬場三級賽2400米並順序跑獲冠、亞、季，其中「唐尼」沿途跟好位鬥衝得第2名，值得留意。