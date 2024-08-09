法國馬圈重磅消息　盧傑雷理雅明年合組超級馬房

法國馬圈重磅消息，5屆冠軍練馬師盧傑，與當時得令新進練馬師雷理雅將會合併馬房，並已獲得前者確認，兩人將於2025年1月開始，正式成為合夥練馬師。

對於促成盧傑與雷理雅今次合併馬房，與盧傑健康出現問題有極大關係，由於早前被驗出淋巴瘤，醫生囑咐要專心休養，而自5月中至今，盧傑再未有任何公開場合露面。由於盧傑已經70歲，以健康為大前提，今次呢個決定，顯然會為日後退休鋪路。

盧傑透過電話接受當地傳媒訪問，表示與雷雅理雖沒有太深厚交情，但卻不諱言極之欣賞呢位38歲嘅年青練馬師，近年喺練馬界嘅驕人成績，亦已被公認為法國練馬界新星，而盧傑表示很期待明年與雷理雅嘅合作，希望擦出更多火花，期待分享勝利成果。

以兩位名牌練馬師於當今法國馬圈﹐固然舉足輕重，兵源雄厚好馬如雲，盧傑去年曾炮製6戰不敗嘅凱旋門大賽得主「頂級衝力」，而由雷理雅訓練，新鮮熱辣剛成為紀爾斯大賽得主「別具風味」，同樣係6戰全勝，兩位實力倉主明年攜手合作，勢必成為頭號超級馬房。