董明朗：多謝蘇偉賢不停支持

吸取過首季在港策騎經驗之後，董明朗表示已經熟習香港競賽模式，預期在新季爭取成績方面，會有更佳掌握。董明朗指出：「初期人生路不熟，在馬會公司騎師助理協助下物色坐騎，當然有很大幫助，後來輪到自己去爭取支持，才真正體會到箇中難處。由於對現役馬匹認識不深，要在三、四個星期前搵定實力坐騎，的確不是易事，又要花一段時間去好好重新銜接。」

感謝蘇偉賢支持不斷

對此，董明朗尤其感謝蘇偉賢季中以後不斷支持，下半季頭馬數字得以穩定下來，新季自然期望可以有更多火花。再者，董明朗去季頭馬於谷草及沙田草、泥3條賽道俱贏過，而且長短途頭馬兼備，足見騎功相當全面，偏偏支持度卻未有相對增加。董明朗認為，在香港這個要實力與交際兼備的發展環境，自己較為慢熱的個性，也許忽略了與練馬師或馬主之間的互動，相信這一點還是有待改善。

對於今夏放假返回南非，不斷有客串機會，董明朗坦言並非原先計劃。據他表示，由於前波士金米亞現任主帥傑奇因不小心策騎要跨季停賽，獲其誠意邀請，加上相熟馬主爭相支持，所謂盛情難卻，答應多跑幾期賽事。剛周三基維爾董明朗原本獲8匹坐騎，但賽前第2場坐騎退出，7駒上陣卻為其帶來2冠1亞1季1殿佳績，先替南非傳奇名宿羅拔時交出頭馬，其後再為舊波士金米亞贏馬錦上添花，更加別具意義，而明日周六將會轉戰特夫方丹，董明朗於特夫方丹會客串至下周四。