柏林大賽係德國版本英皇錦標？

德國霍珀加滕馬場週日（8月11日）將上演4場設有全球匯合彩池的賽事，當中重頭戲柏林大賽（2400米一級賽）是歐洲馬壇仲夏的焦點賽事，猶如德國版本的英皇錦標。該馬場現時場地狀況良好，已開始按情況灑水以保持跑道妥當，而天氣預測雨量不多。

外隊馬已連勝最近3屆柏林大賽，今年有望再下一城。屆時預計共有7駒角逐，其中兩匹外隊馬分別是在愛爾蘭受訓的「班霸實力」及英國代表「征伐之王」，牠們均勝算不俗。

岳本賢麾下的「班霸實力」迄今出賽次數不多，於2歲時曾勝出一級賽，及至3歲賽季卻因遇上阻滯而提早休戰。此駒今季上陣3次，儘管仍未能奏凱，但表現顯然拾級而上。馬兒上仗在沙丘園出爭日蝕大賽 （1990米一級賽），不敵英國打吡大賽盟主「名戰古城」而獲亞軍，表現甚為出色，媲美牠去年8月在多維爾一項二級賽的演出，當時牠僅以短距離之差落後「頂級衝力」而得亞軍，該駒其後揚威凱旋門大賽。

「班霸實力」能否應付今仗途程尚屬未知之數，然而這或許是外界對牠的唯一疑問，加上馬兒以凱旋門大賽為秋季的目標，看來幕後團隊有信心牠具備足夠長力。現年21歲的愛爾蘭新秀麥文堅今仗繼續夥拍此駒上陣，他雖年紀輕輕，但已多番夥拍岳本賢馬房的賽駒揚威大賽。

由艾柏賓訓練的「征伐之王」近兩仗均跑途程約2400米的表列賽，最終取得連捷，可見正值勇態，而此程看來也適合發揮。這匹5歲閹馬隸屬高多芬陣營，目前評分僅較「班霸實力」低一分，今仗預料由范以誠主轡。

「會說善道」上仗攻下一項同場同程賽事，目前評分與「征伐之王」相同。將於週末慶祝生日的練馬師薛寶力說︰「『會說善道』上仗角逐一項較低班賽事（三級賽），儘管須讓磅予同場對手，但仍能以佳勢掄元（擊敗今仗對手『唐尼』及『影城大亨』），是牠自3年前在科隆揚威二級賽後表現最佳的一役，因此我們決定安排馬兒增補上陣。儘管『班霸實力』是今仗的勁敵，但馬兒的備戰十分順利，我深信牠有力躋身三甲。」

練馬師顧奧義將派出「影城大亨」參賽，該駒去年在德國打吡跑獲亞軍，堪稱迄今的代表作。顧奧義坦言︰「馬兒上仗表現出色，但今仗爭勝難度更高。軟慢地更適合牠的腳法，且看牠表現如何。」

「盡述情懷」為陣中唯一的3歲賽駒，前仗在科隆以佳勢攻下一項德國打吡的主要前哨戰（2200米二級賽），可惜其後角逐德國打吡時表現較為失色。儘管如此，此駒本身質素不俗，今仗有力炮製驚喜。

同日還會上演霍珀加滕雌馬錦標（1800米表列賽），𠔏有10匹雌馬競逐錦標。高多芬名下法國代表「山歌高唱」將與當地賽駒同場較量，並首次由霍朗賢執韁。「山歌高唱」曾在英國受訓，轉至法國服役後表現更上層樓，今年較早時間在法國首仗一出即勝，繼而在一項表列賽中跑獲亞軍。此駒今仗應會成為熱門，但要面對多匹實力相當的主隊雌馬，其中著名練馬師胡拿麾下的「花萼嬌紅」上陣次數不多，實力仍未見盡，今仗有機會帶來驚喜。

另一主隊馬「皇家深夜」隸屬名聞國際的練馬師薛根馬房，今仗將由馬房主帥毛振鵬主轡。「皇家深夜」於大前仗出爭德國一千堅尼，最終跑獲第5名，但其後兩仗未能交出更佳成績。

「愛意通」及「嬌飛踢」出爭讓賽時表現拾級而上，今仗雙雙升班挑戰表列賽。「嬌飛踢」的練馬師顧奧義近期喜事連連，不但勇奪今屆德國打吡冠軍，更初為人父。他表示：「馬兒每一仗都有進步，實力絕對足以升班角逐。雖然1800米顯然是牠的途程上限，但牠的備戰表現無可挑剔，相信已準備就緒，佳績可期。」

薛寶力將派出3歲馬「丹麗美」上陣。他說：「事實上，馬兒的實力遠超賽績所示，而且牠不斷進步。我有信心牠能跑入位置。」

「精緻廊台」是值得留意的冷門之選，而所屬練馬師彭楚宜也對此駒的爭勝機會感到樂觀。他說：「馬兒去年在橡樹大賽交出佳作（在大爛地上取得第4名）。牠上仗未能保持走勢，今仗將首次戴眼罩上陣，希望有助發揮。雖然要在此爭勝有難度，但我們仍有信心牠能跑入位置。」

同日也會上演香港賽馬會全球匯合彩池讓賽（2000米），另一當地練馬師薛鵬乘將派遣3駒角逐，包括負頂磅的「天王帝」，該駒屆時將強配菲令培上陣。薛鵬乘另外兩匹參賽馬「暗藏實力」及「行情樂觀」同樣值得留意，尤其是「行情樂觀」，該駒將交由頂尖騎師毛振鵬主轡。同場的「妙逸麗」今季戰績彪炳，但今仗升班作賽。胡潔彤的坐騎「鳳飛駒」也近況勇銳，雖然未曾在此班次報捷，但已多次跑得接近，可望把握評分之利爭勝。