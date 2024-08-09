傑克莫華大賽　多匹良駒英轉法出征！

「旋進軌跡」將於週日（8月11日）重臨多維爾，目標是成為傑克莫華大賽史上首匹3連霸賽駒。這項一級賽被譽為歷時1個月的多維爾賽馬節的「皇冠之珠」。

由高仕登及高素德父子訓練的「旋進軌跡」，於2022年及2023年連續兩年在此項直路1600米賽事奪魁，均由戴圖理執韁。

然而隨著戴圖理從歐洲馬壇退役，「旋進軌跡」踏入5歲之後迄未奏凱，若然今仗能夠在此賽締造帽子戲法，不啻所屬馬房訓練馬匹又一項傑出成就。

傑克莫華大賽是法國馬壇頂級大賽之一，但在最近10屆賽事中，法國代表僅能兩度摘冠。

今年法國的奪標希望寄託在3歲新秀「都會」及四歲雄馬「大石」身上，兩駒均由基地設在尚蒂伊的意大利籍練馬師訓練。

「都會」是法國二千堅尼出爐冠軍；「大石」在3歲賽季收穫豐盛，在去年此賽僅不敵「旋進軌跡」得亞軍，但自從轉倉以來尚未建功。

「都會」今戰將首度挑戰年長馬匹，練馬師鮑浪天寄予厚望。他說：「『都會』一直在進步中。最近兩仗牠的表現實在極為出色。今仗牠必須再次交出頂級水準，但絕對有資格爭勝。牠上仗在雅士谷的表現很好，目前狀態仍然保持在大勇之境。」

今仗的場地預期會比「都會」上仗的乾快場地軟一點，更加適合牠發揮。上仗牠在皇家雅士谷與號稱「全球最頂尖的一批3歲馬」較量，獲得季軍。

法國隊另一籌碼「帝金」，剛於上週日出爭紀爾斯大賽落第而回，匆匆再上征途。

另一主隊馬「道安問候」將會捲土重來。此駒去年在此賽敗在「旋進軌跡」蹄下，於11匹馬之中包尾過終點，表現遠離應有水準，但事後據稱有合理的原因。練馬師孫達志期待牠今次會擔當重要得多的角色。

來自英國的參戰賽駒陣容鼎盛，有力問鼎錦標者不限於「旋進軌跡」。

3歲馬「悍蹄」在愛爾蘭二千堅尼僅負於同馬房的「緋色威獅」，獲得亞軍，隨後在皇家雅士谷攻下三級賽澤西錦標（1400米）。

「模範」出道以來4戰4勝未嘗敗績，上仗於7月在雅士谷勝出同程二級賽，交出服役以來的代表作。今仗牠首次出爭一級賽，力求與父親「皇僕」看齊。後者是2014年傑克莫華大賽的盟主。

同樣來自英國的出色灰馬「卓倫谷」，也戰績彪炳。

練馬師韋利安擅於智取，於「卓倫谷」在皇家雅士谷輕取一級賽女皇安妮錦標之後，刻意部署以傑克莫華大賽作為牠的下一個目標，而不選擇上個月在古活舉行的薩塞克斯錦標。

「這匹馬今年的進度十分理想，看來已完全成長，並且在賽場上盡顯本色。」

「記得早在雅士谷之役過後僅僅一週，我們便確定以此賽作為牠的下一個目標。我們認為專注於單一項賽事是恰當的做法，而多維爾是牠的理想競賽地點。」

「我們按照這個部署來安排牠的訓練程序。牠的操練進度令人滿意，狀態出色。我們對週日之戰滿懷期待。」韋利安續道。