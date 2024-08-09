好馬帶起馬房運勢　下個到葉楚航？

05/06季輝哥姚本輝試過得10W，名副其實處於水深火熱之中，但一匹「蓮華生輝」充當「救命馬」，練者屢贏大賽後運勢逐步回起，之後大家更見證到輝哥登頂做冠軍，其實唔止輝哥，好似威哥呂健威，從來練馬都係比上不足、比下有餘，位列中游安穩過日子，但早幾年突然養到百年一遇嘅「金鎗六十」，自此平步青雲，上季亦都如願成為冠軍威，過到冠軍練馬師癮了。其他如文家良手執3冠短途王「金鑽貴人」，前季亦衝上44W個人歷史單季新高，沈集成現時有超級馬王「浪漫勇士」揸手贏盡一級賽，練者亦都意氣風發，透露退休前想做番次Champion，想深一層，既然一位練馬師能夠谷得起一匹馬王，證明自己現時行緊一套一定Work，同倉其他馬咪又係咁操、又係食同一堆料，唔通有隻贏到一級賽，其他四、五班贏唔到咩？梗係成手馬一齊贏喇。

既然如此，下一個「練憑馬貴」嘅倉主，會唔會係豢養「大至尊」嘅葉楚航？「大至尊」頭兩仗跑2000米全勝，以航哥一向慢熱作風，呢隻一定係破格馬，而「大至尊」以1分59秒85贏打吡，更是打吡歷來最快時間，蹄下敗將「錶之銀河」及後已兩奪三級賽，賽績絕對一等一，之後兩戰G1輸得遠，4歲北半球馬會唔會係留以有待，等今季先再全力郁手？航哥近季只係成績一般，難得遇上呢匹好馬，真係要畀心機撚好佢，幫馬房轉運喇~