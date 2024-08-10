被罰停賽後音訊全無　JRA證實角田大河離世

日本中央競馬會所屬騎師角田大河，被指於8月1日晚上曾駕駛車輛前往北海道函館競馬場草地觀賞煙花，期間更損壞馬場草地跑道，形成了一條條軚痕，角田大河被罰即時停賽，原定於8月3日再審訊，但期間已再無下文。今日(10日)日本中央競馬會公布，所屬騎師角田大河(21歲)離世，由於家屬不願公開更多細節，故日本中央競馬會的聲明內容並未提及離世原因、時間等。

8月2日下午3點15分，北海道JR千歲線上野幌駅有人墮軌身亡，同一晚上網傳墮軌身亡的人士正是角田大河，消息引起軒然大波，但由於官方無回應，未能證實消息真偽。昨日(9日)北海道警方公布更多有關有人墮軌的調查細節，證明經DNA鑑證後，該墮軌男子年約20歲，出身於滋賀縣栗東市。

由於警方所公布的資訊與角田大河的資料吻合，所以不少人推測8月2日墮軌離世的男性正是角田大河，而日本中央競馬會在北海道警方公布後一日，證實角田大河離世消息。

角田大河父親角田晃一感謝大家對角田大河的支持，但兒子年紀輕輕就離世感到難過，但一家人會正視傷痛，努力面對難關。

角田大河出身賽馬世家，其父角田晃一現為練馬師，而其兄長角田大和是騎師。角田大河在短暫的策騎生涯中共取得90W，他曾於去年策騎Season Rich贏得首場分級賽勝仗，此仗亦是其唯一一場分級賽頭馬。角田大河出道3季，去年曾經和另外5位騎師違反手提電話使用守則，被罰停賽30日，上周亦被指損壞馬場草地跑道而即時罰停賽。

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