除咗天天同樂　全哥仲睇好葉森打吡冠軍全兄弟馬！

羅廐上季滿以為在港頭3戰全勝的「實現夢想」可以扶搖直上，怎料上季7戰全負演出失望；上季則有同樣3戰不敗的「天天同樂」，羅富全認為後駒前景樂觀，他說：「『天天同樂』早於試閘展現能耐，頭兩次跑1000米直路賽均能輕鬆掄元，然後升上三班增程初跑田草1200米，即使造出頗快步速領放，馬兒仍能貫注到底，拋離亞軍『開心寶寶』近3馬位，表現絕不簡單。此駒前速快，來港早期集中在短途賽事攻堅，但畢竟牠已轉4歲，長遠目標進軍4歲馬經典賽事系列首關香港經典一哩賽。」

除了「天天同樂」，羅富全亦對同主馬「天天耍樂」予以好評，練者認為後駒上季尾表現不俗，尤其7月跑四班田草1200米一役，若非早段與「海藍寶」鬥搶扯快步速，名次可能改寫，新季在四班起步，應有一番作為。

羅富全上季的代表作，無疑是一季贏5W的中長途好手「越駿歡欣」，但新馬季最令人期待的羅廐中長途好手，則是馬房團體馬「難以置信」，畢竟牠是應屆英國打吡冠軍「名戰古城」同父同母哥哥，可惜5月中發現右前腿肌腱受傷，究竟目前馬匹狀況如何？

難以置信傷愈復操

羅富全說：「當初發現『難以置言』腳部不妥時，情況不算太嚴重，但為免問題惡化，因此讓牠提早休息，開季以來馬匹一直都在機坪踱步，傷勢漸漸康復，當然仍要小心處理。部署方面，此駒血統優良，但性能則肯定要跑1800米或以上，相信以此駒能力及質素，進度理想可於香港的中長途陣營佔一席位。」