【論戰天下】模範良血DNA繼續贏

今次轉播賽繼續德法交疊，法國傑克莫華大賽是夏季整個多維爾賽期最重要的一級賽，4戰全勝的新星「模範」系出名門，有望如上周「別具風味」般初挑戰G1延續長勝紀錄。

山歌高唱級數制勝

S1-1：高多芬集團「山歌高唱」去年仍在英國服役，今年轉到法國發展由潘濤接手，復出先於隆尚馬場勝出一哩賽事，之後在維希表列賽亦僅敗得亞軍，增程對「海都之星」子嗣來說肯定更合，轉戰德國可望憑級數制勝。

轟雷伯爵演出穩定

S1-2：「轟雷伯爵」今年復出跑7次，6次跑入前4名，最差亦不過第5名，陣上演出一向穩定，上場直路初一度取位欠順追回亞席，霍珀加滕馬場同程2戰1冠1季亦屬強項，回配贏馬拍檔毛振鵬優先睇好。

妙逸麗劍指3連勝

S1-3：「妙逸麗」今年除復出首戰追近第7名表現略遜色之外，之後換上龐仁寧5場全跑入三甲，上仗霍珀加滕同程以強橫後勁輕取對手，今跑獎金較高讓賽而負磅減17磅，憑其銳勢足以完成3連勝霸業。

班霸實力漸入佳境

S1-4：「班霸實力」賽前已被日本馬主松本正昭購入，稍後將配武豊參加10月法國凱旋門大賽。去年8月在多維爾只不敵凱旋門冠軍「頂級衝力」，其後因傷提早歇冬。今季復出漸入佳境，上場日蝕大賽負135重磅力追明星馬「名戰古城」得亞軍，如今轉戰德國當可憑級數搭夠，最強對手當然是高多芬的「征伐之王」及主隊希望「影城大亨」。

火上加油贏面壓一

S2-1：今屆香港賽馬會拜倫錦標只得5駒角逐，「火上加油」今年復出雖然4戰未勝，但近3場全部上名，分別是根利錦標、加冕盃及聖格盧大賽3項一級賽，如今降級跑三級賽，即使縮回跑2000米，仍有多少屈機味道，贏面甚高。

測量專員膠沙都掂

S2-2：「測量專員」父系為前英國打吡冠軍「藍綠彩石」，去年出賽4次共獲得3亞，今年踏入收成期已取得兩場頭馬，上場在巴黎隆尚1600米末段一攻而破。以往曾在2000米上名，看其腳法跑膠沙地問題不大，連捷可期。

卓倫谷4歲大躍進

S2-3：「模範」至今4戰全勝，父系「皇僕」2014年曾勝此賽，母系「詩詞歌賦」亦是當年高多芬馬房名雌，連奪一級賽傑貝哈特錦標及杜拜免稅店盃，其後來港跑女皇盃亦跑第4名。「模範」陣上表現確遺傳到父母最優良DNA，前仗天堂錦標贏得「港邊小區」及「美駿」已證明實力，可惜因血液問題緣慳女皇安妮錦標。上場勇奪夏日一哩錦標後，希望讓牠有更多時間回氣而棄戰薩塞克斯錦標，雖初挑戰G1，相信仍可憑當打升勢保不敗身。

「卓倫谷」今年踏入4歲大躍進，上場勇奪女皇安妮錦標連乾快地亦可克服，居此組應有三甲。「旋進軌跡」今季表現稍失色，飛走宋文赫強配莫雅，力爭成為首匹3勝此賽馬匹，到底是馬兒實力退化，抑或之前人馬唔夾，今場會有答案。「悍蹄」演出忠心準繩，廐侶「緋色威獅」因傷休賽，但以愛爾蘭二千堅尼得亞軍表現，牠身處一級賽同樣有爭勝實力。

監察官乾濕地皆宜

S2-4：高多芬今場出兩匹，來自英國的「監察官」由高仕登父子訓練，今升班初戰分級賽強配莫雅。初出在新市場贏一哩，再出於萊士達增程，布宜學末段一鬆韁，終點前要拉住坐騎衝終點，大把在手，亦盡顯這匹「雷霆夜」子嗣優厚潛力，乾濕地皆宜可延續勝仗。

御盛會加程更啱跑

S2-5：「御盛會」上季尾起連贏3場氣勢如虹，前仗在巴黎隆尚馬場跑2200米表列賽塞納河錦標，後上力擒其後再出大勝的Aventure，上仗換蘇銘倫跑法國橡樹大賽，末段有追但明顯爆發力不及對手，因此今次增程跑2500米肯定更合腳法。

美藝大街跑法彈性

S2-6：「美藝大街」跑法頗具彈性，大前仗以主動跑法在聖格盧勝出，但亦曾後追跑入三甲，包括出道初期在同程上名，只要起步順利跟守靚位，有力脫穎而出。

S2-7：「發動進攻」上月尾才於多維爾1400米膠沙地沿大外欄後上勝出，計負磅比上場只增加4磅，再跑三班賽實力佔上風，本身曾贏至一哩甚至於1900米上名，如今跑1500米當然綽綽有餘。

破城關對手弱求勝

S2-8：「破城關」上月尾與「發動進攻」同場，牠走近內欄位置持續力拚得季軍，今年作戰頻繁偶有佳作但卻欠一場冠軍，後補報名加入參賽，拆組後對手轉弱，配合狀態提升可勝回一仗。