【世界觀】征伐之王柏林大賽衝擊G1

今個禮拜日又再雙料娛樂，分別轉播德國柏林大賽日同法國傑克莫華大賽日，其中主打賽之一嘅柏林大賽，今屆吸引到7駒參戰。

呢項2400米草地G1，近年係外隊馬天下，對上6年只有「驚世詩才」響2020年幫主隊保住錦標。今屆有兩匹外隊馬參戰，其中代表英國嘅高多芬，先後5度勝出呢項德國大賽，2000年憑「妙得法」首奪錦標，兩年後由「馬威霸」再度稱王，曾經跑過香港瓶嘅「鑄鐘大師」就響2010年捧盃，之後相隔8年有「毫無破綻」獲勝。至於對上一匹替藍衣軍團揚威呢項大賽嘅，就係香港馬迷熟悉嘅「桀驁之戀」，呢匹應屆遮打盃冠軍兩年前響杜俊誠胯下以大熱身份取勝。今屆高多芬派出由艾柏賓主理嘅「征伐之王」應戰，呢匹5歲馬6月份響同程嘅表列賽連下兩城，練者認為馬兒正值大熟大勇，初跑一級賽亦有爭霸之力。

至於嚟自愛爾蘭嘅「班霸實力」，練馬師岳本賢話到明呢場係呢匹馬進軍法國凱旋門嘅試金石。自前年9月勝出G1國家錦標後，「班霸實力」經歷近兩年頭馬荒，今次首度增程跑2400米尋求突破，岳本賢話唔擔心長力問題，有信心呢匹馬可以重現王者本色。佢話只要「班霸實力」今場交出理想成績，就好大機會響10月上演嘅凱旋門大賽現身。