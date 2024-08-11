近4年贏3次　女子隊揚威識價盃

一年一度嘅識價盃騎師邀請賽，尋晚喺英國雅士谷馬場順利舉行，今年繼續由12位騎師分為歐洲隊、世界隊、英愛隊及女子隊競逐殊榮，只係今年世界隊3位代表都係女騎師，變成6男6女，結果真係巾幗不讓鬚眉，6場賽事由女騎師包辦4W，由英國名將杜希利領軍嘅女子隊最後一場絕地反擊，包辦頭二名，戲劇性贏出今屆識價盃，助女子隊近4年第3度封王，而杜希利雖然與世界隊嘅南非女將溫莉瓊同樣取得35分，但前者贏兩W關係，因此成為銀馬鞍獎得主，係佢歷史性第3度贏出呢項殊榮。

識價盃今年破天荒有6位女騎師參與，女子隊由杜希利領軍聯合法國嘅溫籮及臨時拉伕的麥秀玲，世界隊則有溫莉瓊、澳洲嘅金美琪及日本女將藤田菜七子，結果頭3關賽事，分別由溫莉瓊、杜希利及金美琪勝出，去到第4關識價盃短途賽，則輪到英愛隊嘅劉見龍建功，第5關途程2400米識價盃經典賽就由歐洲隊嘅毛振鵬力壓群雄。嚟到最後一關識價盃一哩賽，女子隊當時只得46分排包尾，但最終杜希利及麥秀玲坐騎包辦冠、亞軍，成功增添25分，並以71分力壓取得60分嘅歐洲隊，再贏識價盃。

對於勇奪識價盃，兩位女子隊新丁溫籮、麥秀玲都非常開心，累積22分嘅溫籮話好榮幸可以同杜希利同隊作戰，而麥秀玲話到尾場佢哋知道要攞到頭二名先有機會絕地反擊，而最後階段佢見到坐騎力弱時，佢見到後面開始有其他馬追上嚟都好擔心，而當佢見到喺杜希利坐騎時，就知可以完成目標。

自2006年首次參加識價盃嘅杜希利，今年創造歷史，皆因過往只得貝利、巫斯義、夏偉卓、同佢試過兩奪銀馬鞍，依家佢則3度封王，當然佢亦提到主要係坐騎實力出色，令佢交出好成績。

至於由3位女將組成嘅世界隊即使失落冠軍，但有進帳嘅金美琪及溫莉瓊都非常開心，其中金美琪過去一年先後參加日本舉行嘅世界星級騎師大賽、香港嘅國際騎師錦標賽，連同今次識價盃均能取得頭馬，而與杜希利同樣獲35分卻失落銀馬鞍獎嘅溫莉瓊，佢話好榮幸能夠於雅士谷馬場贏馬，心情非常興奮，同時為自己作為南非代表而驕傲。