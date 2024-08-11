今晚轉播賽雙料娛樂　CEO畀晒心水你喇！

今晚轉播賽德國、法國雙料娛樂，馬會CEO應家柏先生分析形勢。

S1-4一級賽柏林大賽共有7匹馬列陣，「班霸實力」上仗於日蝕大賽只負於「名戰古城」蹄下而屈居亞軍，今仗由麥文堅執韁，練馬師岳本賢認為此駒具實力挑戰10月舉行的凱旋門大賽，在此爭勝及三甲機會俱見樂觀。

「征伐之王」今仗在范以誠胯下力爭3連勝。練馬師艾柏賓曾於前年憑「桀驁之戀」攻下此賽，「征伐之王」今賽甚具位望。另外兩匹對手，包括薛寶力旗下的「會說善道」，以及由薛根訓練的3歲賽駒「盡述情懷」亦可加入戰團。

S2-3一級賽傑克莫華大賽共有8駒爭逐，「卓倫谷」在一級賽女皇安妮錦標中輕勝，此駒在韋利安訓練之下今季成績出眾，為此賽頭馬及三甲之選。

「旋進軌跡」對上兩仗演出俱在水準之下，上次在威爾斯親王錦標僅以第6名過終點，而此駒對上兩年均勝出傑克莫華大賽，今次改配莫雅上陣，這個重要的變動，在此牠確具位望。「大石」雖然近期表現平平，但若牠能交回本身最高水準，在此有望入圍。

S2-1為三級賽香港賽馬會拜倫錦標，雖然只得5駒參賽，但形勢平均。「火上加油」近期表現穩定，對上3次角逐一級賽獲得1亞2季，當屬擂台躉。此外，「神尊全智」曾在此場同程獲勝，是「火上加油」主要對手。