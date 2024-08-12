第11次挑戰凱旋門　武豊展現班霸實力

日本馬圈一直有個爆機夢，就係攻下法國凱旋門大賽呢場G1，可惜一直未能圓夢。至於日本國寶騎師武豊早喺1994年首次參與呢場2400米一級賽，到咗依家先後跑咗10次，都係未贏過，最接近嗰次就係2001年夥拍費伯華訓練嘅Sagacity取得季軍，而喺2006年佢曾策騎日本名駒「大震撼」以第3名衝線，但其後被取消資格。

另外，由2018年至今武豊亦跑過4次凱旋門大賽，成績平平，悉數三甲不入。到咗今年，武豊又有機會出戰呢場經典大賽，事關尋晚喺德國攻下2400米G1柏林大賽嘅「班霸實力」(Al Riffa)，上星期已被日本馬主松島正昭購入一半股權，即使尋晚仍由麥文堅掛帥建功，但下仗法國凱旋門大賽，將交由武豊策騎。

由岳本賢訓練嘅4歲馬「班霸實力」，近況非常出色，前仗喺G1日蝕大賽不敵「名戰古城」(City Of Troy)得亞軍後，尋晚則於柏林大賽大勝5馬位。咪以為呢場喺德國舉行嘅G1水準唔高，事關近年嘅凱旋門大賽冠軍「丹山夢」、「驚世詩才」同埋「登山英雌」同年都係贏埋柏林大賽，睇吓武豊能否喺第11次出戰凱旋門大賽成功贏番次啦。