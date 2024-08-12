老黎匹德國二千堅尼冠軍　首季已勝！

距離新季開鑼不足1個月，黎昭昇昨早終於現身晨操。來港設廐兩季，上季戰績不進反退，練者指受不同因素影響，更坦言不滿意頭馬數字，希望能夠在新季捲土重來，並對廐內3、4歲新血寄望甚殷，經過暑假有所進步，有力交出更好成績。

在港開倉兩季，黎昭昇分別取得35W及31W，對比同樣第2季開倉的伍鵬志，上季取得69W排練馬師榜第2位，僅以1W之差飲恨冠軍寶座。同屬年輕倉主，黎昭昇卻未能承接首季的氣勢，練者坦言頭馬數字不及預期，他解釋時說：「其實第一季成績不差，但有不少馬匹評分都加得比較高，導致上季有段時間需要讓馬匹調整評分，令馬房整體表現有點徘徊，加上旗下不少賽駒被轉至其他倉口發展，導致成績下滑。」

儘管黎昭昇首兩季成績未算突出，黎廐目前仍有62駒之多，更不乏潛力新星，當中包括在上季煞科日打開在港勝門的「競駿飛翔」。此匹競駿會有限公司名下的4歲自購馬，來港前曾於法國及德國上陣9次，取得2冠2季，包括在艾兆禮胯下勝出二級賽德國二千堅尼。「競駿飛翔」來港後吸引到冠軍騎師潘頓垂青，即使頭3仗落敗仍不放手，最終在沙田煞科日彈甩「好勁力」兩個多馬位，成功開胡。

競駿飛翔進度好

黎昭昇透露「競駿飛翔」仍有進步空間，前景樂觀，他說：「『競駿飛翔』在這個暑假得到充分休息，復操後進展良好，牠已逐漸適應香港環境，相信新季仍可交出好表現。鑑於上季於煞科戰建功，因此『競駿飛翔』新季不會安排在9月急急上陣，留待馬匹充分回氣後才再爭功。」

至於黎廐另一匹潛力新星3歲的「超力量」，上季在新馬賽3戰取得1冠1亞，新季於四班57分起步，黎昭昇表示這是牠一大優勢，練者說：「『超力量』暑假操練時表現良好，牠不是一匹體形巨大的馬匹，但具備良好速度，新季只於四班起步，面對較弱對手，形勢絕對有利，有望扶搖直上。」

勇霸龍發光發亮

除了「競駿飛翔」與「超力量」之外，黎昭昇亦高度評價「勇霸龍」及「勝意」兩匹4歲質新分子，期待牠們新季亦可發光發亮，練者說：「『勇霸龍』與『勝意』同樣是年輕出色的賽駒，在試閘及陣上均曾交出好走勢，『勇霸龍』至今4戰未脫前4名，季尾亦在四班1400米得亞軍，演出可靠；至於『勝意』也曾於田草一哩僅不敵『艾莉奧』獲亞，水準不俗。就算兩駒尚未打開勝門，但新季只要維持進度，應可為馬房帶來數場頭馬，值得期待。」