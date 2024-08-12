共創明『Teen』計劃　江旻憓現身杭州學習團

香港賽馬會早前透過馬會及其慈善信託基金審批撥款2,100萬港元，支持香港特別行政區政府推行兩期「共創明『Teen』計劃」，幫助年輕人開闊眼界，加強自信，建立正向人生觀，並為自己未來定下目標。

此外，馬會亦額外支持80多名第2期計劃學員，參與計劃首次舉辦的5天杭州學習團，以親身感受杭州深厚的中華文化底蘊，以及最新科技及經濟發展成果，增加他們對祖國的了解和自豪感。

學習團歡迎晚宴於今天在杭州舉行，香港特別行政區政府政務司司長陳國基、杭州市人民政府副市長胥偉華、香港賽馬會公司事務執行總監譚志源及其他嘉賓包括5名馬會友師均有出席。

政務司司長陳國基感謝香港賽馬會擔任「共創明『Teen』計劃」下「合作夥伴委員會」的副主席，對計劃作出不少貢獻和付出，包括撥款支持推行計劃、推薦員工成為學員友師，並為學員舉辦具有特色的團體活動，讓他們開闊眼界、增長知識。

陳國基續指，香港運動員在去年杭州亞運會和今年巴黎奧運會大放異彩，表現出色，亦欣悉勇奪奧運金牌的香港劍擊運動員江旻憓參與是次杭州學習團，與「共創明『Teen』計劃」學員分享她的奮鬥成功故事。他勉勵各位學員學習香港運動員勇於拼搏、永不放棄的「香港精神」，朝着自己的目標努力進發，並相信他們將來一定能夠發揮所長、成就夢想。

馬會公司事務執行總監譚志源在晚宴上表示，推動青年發展一直是馬會慈善工作的重點範疇之一。馬會多年來致力透過不同舉措，為香港青少年創造機會，培育他們成為積極公民貢獻社會，培養他們對中華文化的認同感和民族自豪感。「共創明『Teen』計劃」是香港特區政府的重點青年發展項目。自計劃開始以來，馬會欣然參與並支持這項富有意義的項目。

譚志源續指杭州無論在科技、文化及體育等方面都擁有獨特的優勢，非常值得香港青年人到來親身感受中華民族千年文化的深厚底蘊，同時體驗國家創新科技的快速發展，所以馬會特別贊助此次的杭州學習團。

爲期5天的杭州學習團，學員將有機會欣賞世界聞名的西湖、到訪頂尖的高科技企業、參觀博物館，以及體驗不同的文化和教育設施。他們還會參觀杭州亞運會博物館，深入了解亞運會背後的籌備工作，包括榮獲杭州亞運會組委會頒發「杭州亞運會重要貢獻機構」的香港賽馬會為亞運會馬術項目所提供的技術支援。

「共創明『Teen』計劃」第一期於2022年推出，通過政、商、民3方協作，幫助中學生為自己未來定下目標，力爭上游。與第一期一樣，除了財政支援，馬會也推薦員工、馬會奬學金得主和業界夥伴為計劃第2期擔任友師，並邀請計劃學員參觀馬會旗下設施，包括大館、賽馬會滘西洲公眾高爾夫球場、馬醫院及屯門公眾騎術學校等。

一如其他由馬會捐助的慈善項目，馬會對「共創明『Teen』計劃」的支持，有賴其獨特的綜合營運模式，透過賽馬和博彩業務所得收益，帶來稅收及慈善捐款，同時為社會創造就業機會。