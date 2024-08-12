若然金鎗冇到港　邊隻取代做馬王？

早排「金鎗六十」馬主陳家樑接受訪時提及，當年買馬預算係30萬澳元，但嗰次其實有人響拍賣會同威哥爭「金鎗六十」，若然對方開多一口價，呢匹26捷香港3屆馬王，有可能唔係運來香港而係去咗新西蘭了！純粹FF，如果「金鎗六十」冇來香港，對上幾年邊隻做到馬王呢？

20/21馬季群雄割據，摩廐老馬王「美麗傳承」跑3仗就退役、告東尼長途王「時時精綵」就大跌Watt，其他如「福逸」、「夏威夷」都係贏得一場G1，「達心星」捧完打吡亦都係咁多料，反而柏廐「川河尊駒」雖然只贏一場G3，但兩場G1香港一哩錦標同董事盃，佢都係僅敗於「金鎗六十」得亞軍，如果冇咗「金鎗六十」，10/11馬季佢就係兩項一級賽盟主，不過呢隻冇咩星味噃....

反而大前季21/22馬季、以及前季22/23馬季，馬王寶座就相信係「浪漫勇士」喇，呢匹香港拍賣馬貨色，大前季7捷贏打吡及女皇盃，雖然「福逸」同「將王」當季各贏兩場G1，但應該都阻唔到佢。至於前季，「浪漫勇士」就交3W包括香港盃同埋蟬聯女皇盃，加埋原本兩場輸畀「金鎗六十」嘅董事盃及香港金盃G1，冇咗宿敵一口氣變成一季5捷，當季8捷兼榮登3冠短途王「金鑽貴人」，相信對住佢都係要輸。

即係冇咗「金鎗六十」的話，成哥匹「浪漫勇士」好大機會係直落3年做馬王，不過一切都係FF喇。