挑戰更高難度　送達駒轉行跑泥池

「送達駒」將向世界各項最高榮譽泥地一級賽進發。

應屆杜拜草地大賽盟主「送達駒」，今個歐洲馬季響英國復出跑2仗，先響皇家雅士谷嘅女皇安妮錦標13駒跑第6，上場索塞克斯錦標，5駒場合只跑咗一席無關痛癢第3名，雖然表現唔算起眼，但幕後Team Valor賽馬集團依然雄心壯志，一於再向高難度挑戰，放眼世界各地最高獎金之泥地一級賽。

對於部署「送達駒」轉行跑泥地，主要係吸取咗今季兩場敗仗經驗，幕後以至練馬師雷理雅皆有共識，一哩途程已嫌勉強，兼且場地太乾快亦唔多適合馬匹發揮，以呢匹馬高頭大馬嘅步姿，佢哋認為絕對可以勝任。

其實Team Valor賽馬集團對於部署旗下馬匹轉場出擊，向來有眼光，最成功係2011年嘅「動物帝國」(Animal Kingdom)，初跑泥地就贏肯塔基打吡，所以今次再有「送達駒」呢匹歐洲頂級佳駟轉跑泥地，而佢哋就已經銷定會跑11月舉行嘅育馬者盃經典大賽，並唔係育馬者盃草地大賽。

隨之而來，明年嘅沙特盃同杜拜世界盃，就會係跟住嘅目標，至於今年響遠往美國前，仲會唔會安排熱身，因應賽期最有可能只考慮9月初響本土舉行嘅隆尚磨坊大賽，但若然場地太硬，幕後表示就會放棄熱身，直接出戰育馬者盃經典大賽。