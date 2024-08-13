換人再輸　旋進軌跡選擇留定退？

「旋進軌跡」剛周日換上莫雅力爭傑克莫華大賽3連霸，可惜馬匹今仗又再犯上漏閘毛病，起步先失5、6個身位情況下，半程追貼主馬群包尾位置，末段力騎下只能與「都會」及「模範」纏鬥爭2至4名，最終以第3名過終點。

雖然馬主Cheveley Park育馬集團，賽前對於高仕登主任騎師宋文赫不滿，要求換人，但配上神級莫雅，依然難逃一敗，賽後集團執行總監Chris Richardson認同頭馬「卓倫谷」實力太強，縱使「旋進軌跡」未有慢閘，恐怕仍難逃一敗，對於馬匹整體表現仍算滿意。

經過今仗之後，「旋進軌跡」肯定未返回上季巔峰水平，對於這匹6項G1得主餘下馬季部署，賽後出現不同聲音，部分成員堅持繼續服役，但亦有建議引退投入牝馬行列，目前仍處於商討階段，希望盡快有決定。

Chris Richardson透露，若然「旋進軌跡」選擇繼續服役，仍會沿用上季部署，跑完傑克莫華大賽之後，接住10月及11月就會分別出戰太陽戰車錦標，以及美國育馬者盃雌馬草地大賽。