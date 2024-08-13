想中六寶？有幾種投注方法參考

除了三T之外，六環彩是另一個很受歡迎的大彩池，無論是跑沙田或快活谷，六環彩都安排在每次賽日的最尾6場賽事，馬迷在6關都買中跑入前兩名馬匹即順利勝出，如果每關都買中跑第1名馬匹，更可以贏取六寶獎！

上季六寶獎頭5位最高派彩均超過$600萬，彩金絕對可觀！最高派彩在24年5月5日的沙田日賽，六寶獎一注獨中派彩為$8,993,003，有0.27注中，合共捧走逾$242萬。巧合的是，前季六寶獎最高派彩同樣在5月份的沙田日賽，該日（23年5月28日）派彩高達$20,333,336，提醒大家在季尾值得落重本攻此大彩池。

檢視投注策略 可用靈活玩

每個彩池都有其特點，買六環彩目標就是想贏六寶獎，最基本是每關買一匹，最低消費$10。當然要揀中每關第1名馬匹，難度不低，若想多選幾匹卻怕注數太多，大家可以用靈活玩，以下推介3個投注策略給大家參考。

第一、每關揀兩匹，總注數只係64注（靈活玩$2注，只需投注$128），這個玩法比起只選一匹，當然機會大增，而且好處是簡單易記，適合一些不喜歡經常計注數的馬迷。

第二、當中兩關只選一匹，其餘包抄多幾匹，這樣就不用擔心注數太多。很多資深馬迷在賽日都有心水獨贏，假如見到心水列陣六環彩關次，值得考慮用牠們做扶手柄去博六寶獎。

第三、博「頭輕尾重」的勝出組合。試想想，如果順利中了頭5關，而尾關所選馬匹較多，自然更有把握，反之，如果在早段所選馬匹未能跑入前兩名，早些知道中獎機會泡湯，後面場次也可以買其他彩池，一樣有機會逆轉勝。

沈集成布文尾場勝出率高

假如六寶獎中了頭5關，去到尾關（尾場）當然特別緊張，查上季騎練尾場成績，發現布文及沈集成均一支獨秀，新季不妨考慮跟一跟！

練馬師方面，沈集成除了贏13場最多，勝出率達17.8%亦拋甩群雄，反映沈廐馬於尾場出擊有把握。

現役騎師方面，雖然布文贏8場不及潘頓的10場，但布文勝出率達17%乃眾騎師之首，發揮更可靠，六寶獎尾關記得預埋布文坐騎。

有多寶更抵博捉熱門也可豐收

當六寶獎有多寶，用少少本錢隨時贏得巨額彩金，計數當然抵玩。博六寶獎也不用刻意求開冷門賽果，因為就算開熱門組合也可以豐收。以上季9月10日開鑼日為例，該日六寶獎有多寶，預計一注獨中派彩$400萬，結果6關勝出組合中就以熱門佔多數，當中「能文能武」1.8倍及「旺旺神駒」2.2倍更是一面倒大熱，較冷只有16倍的「中華盛景」，賽果正路下六寶獎有9.9注中，每注派彩$422,477，回報絕對不錯！