很想要吧！上季三T最高派彩2,091萬！

六合彩受歡迎，皆因頭獎彩金豐富，而馬場呢邊嘅三T，亦都一樣經常派出巨獎，上季賀歲賽三T多寶高達$1,100萬，一注獨中更派$2,091萬，結果當日有馬迷成功命中三關三甲馬，踏入龍年即中巨獎！再睇番上季三T頭5次最高派彩，全部超過$700萬，各位想買樓買車，就要認真投注三T呢個大彩池了！

上季2024年2月12日大年初三賀歲賽，三T多寶有$1,100萬，結果3關5、6、7場開出賽果冷熱參半，頭關次熱門5.7倍「大數據」跟前順利勝出，跑第2名為16倍「十二神將」，第3名為7.7倍熱門「武林至尊」；到次關冷門抬頭，「遨遊武士」8.3倍掄元，兩隻14倍半冷門「聚風雲」及「風火恆雲」跑得2、3名；去到尾關1.3倍「嘉應高昇」成為熱門保衞者率先衝線，25倍「愛馬善」獲亞，次熱門「光年八十」亦闖入季軍，結果跑完三關，共有0.7注中晒全部9匹三甲馬，每$10派彩達$20,913,480。

各位投注三T，好多時都會用馬膽拖腳，有幾位騎練各位可優先考慮。先講騎師，冠軍潘頓上季三T場合贏出47場之多，遠遠拋離其他騎師，可見此子三T場次鬥志極旺盛，計上名率亦達46.4%，與另一位大牌騎師布文一樣，兩位三T上名率近5成，即係差不多逢二進一，搵佢哋坐騎做膽適合不過。練馬師方面，新鮮出爐冠軍呂健威，三T成績同樣稱冠，而另一位方嘉柏雖然全季贏51W排名只是第6位，但三T成績卻有24冠18亞22季，只僅次於呂健威居第2位，各位記住吼 實柏廐馬，隨時靠佢哋中巨獎。