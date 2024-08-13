【金駒銀行馬】季尾試到準 潛力快揭曉

葉廐「好精神」上季評52分搏殺失手後，即留以有待部署減分，其後5戰無功，暑期被評45分，與入位一役相比減去7分之多，可謂佔盡優勢，新季只要瞄準目標出擊，隨時有力予取予擕。

「好精神」上季編入四班後即角逐田草1200米，臨場被捧至10倍，幕後信心不少，出閘守住第7位，沿途維持速度不變，轉入末段直路展開衝刺如飛殺上，只見牠逢馬過馬迅即追入亞軍，好地造出1分09秒68，水準極高，盡顯非凡潛質。

「好精神」搏殺失手爆冷不成後，跟住跑過5仗均前4名不入，非進度欠理想及實力不逮，主要原因是部署減分而已，近兩仗田草1400米，此駒有試馬迹象，前仗出閘後墮至尾截，轉入末段直路如飛衝上追入第6名只負4乘半，末段造22秒24全場最快時間，衝刺力凌厲；到上仗再爭1400米，出閘後迅速守住第4、5位之間，沿途維持速度跑入第5名只負兩乘，表現之佳令人眼前一亮，此兩仗已前後試準。

「好精神」來港後真正硬拚不多，目前潛力成謎，在賽事中跑來有前有後，分利分子季初無論跑1200或1400米都要捧場。