千萬身價浪漫戰神82分起步　盤點劉栢輝貴價貨！

今日馬會公布新馬命字，當中「浪漫勇士」馬主劉佰輝以8位數字引入的自購馬K012，正式命名為「浪漫戰神」，此駒前手為古摩亞集團，當時馬會譯名為「嚴厲伯爵」(Capulet)，在當地5戰全入三甲，包括於兩場二級賽上名。劉生高價引入此駒，當然是想再次染指香港打吡大賽，此馬在港82分起步，可見評磅員重視，希望有一番作為喇~

劉生之前接受過訪問，講到明「寧願買貴、也不要買錯」，所以歷年不乏一擲千金例子，好似2017年香港國際馬匹拍賣會中，以史上最高價成交(1,050萬)的「家品皇者」，係馬主期望最高一駒，可惜操練時因意外斷腳，最終傷重不治，相當可惜。

至於另一匹香港拍賣會馬「浪漫鐵人」，同樣是600萬貴價貨，此匹出自名種「小法寶」之馬，最終僅贏得1W就退役，未算成功。反而大家最熟悉的應屆馬王「浪漫勇士」，係劉生於香港拍賣會以個人最低價480萬投得，結果到現時已奪15捷、贏得獎金1.5億，有時世事真係預計唔到。

除了「浪漫戰神」，劉栢輝尚有上屆香港拍賣會以第2貴840萬投得的「浪漫臬雄」，此馬現交由沈集成訓練，再加埋原有的馬王「浪漫勇士」，睇吓3駒可唔可以為劉生贏盡一切了。