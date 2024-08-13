唔係有大至尊 新馬響打吡已締5連勝！

對上十幾年，大摩嗰手自購馬真係好犀利，好似「爆冷」、「閒話一句」、「威爾頓」、「明月千里」、「佳龍駒」就相繼勝出打吡，但自從大摩退休後，香港已經少咗好多高質自購馬，更惶論捧走打吡，正所謂東升西降，近幾年自購新馬及香港拍賣會馬抬頭，呢類馬幾乎壟斷打吡，2020年呂廐當時超級PPG「金鎗六十」，追足一條直路氣走成哥自購馬「幸福掌聲」，之後更做足3屆馬王合共累積26W

2021年打吡再次上演單刀獨鬥，結果莫雷拉將方嘉柏新西蘭自購新馬「達心星」威力發揮到極緻，氣走英國曾贏G3的韋廐自購馬「將王」。

2022年另一匹橫空出世的香港拍賣會馬「浪漫勇士」，首季締下7捷，打吡一戰更鬥贏東廐星球馬「加州星球」，此役戰情極之緊湊，兩大新馬鬥法，好多馬迷一睇再睇。

及至2023年，由輝哥一手引入的自購新馬「遨遊氣泡」，更以中段發力跑法克服14檔，無獨有偶，跑亞、季軍「自勝者強」同「永遠美麗」都係由低分衝上去的PPG，呢屆自購新馬包T，真係威到盡。

講番PP自購馬，係要到今年先憑葉廐「大至尊」扳回一仗，呢隻仲要唔係大牌自購馬添，其實係有點出乎意料之外~