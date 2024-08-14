毛里裘斯騎呢賽事　8隻馬跑3件過終點兼有龍脈事件2.0

毛里裘斯上週末第二場1400米嘅賽事，上演咗一仗場面極之混亂嘅鬧劇，原定有8隻馬跑，而响閘前先有1駒因閘廂發脾氣勒令退出，最終只有7隻馬出賽，跑至入彎前，另一賽駒Casimiro 右前腳骨折，令鞍上人失重心墮馬，並波及尾隨兩駒及其騎師，結果齊齊落樓，尚幸3位騎師並無大礙。

賽事鏡頭轉至直路，全程一直輕鬆放領之Special Force，原以為穩操勝券，騎師Alvinio Roy於關鍵時刻，突然從馬匹墮下，賽後報告Alvinio Roy雖然解釋，由於先失去右邊腳踏，繼而再甩左邊腳踏，導致失平衡落樓，空馬先過終點，結果明贏變輸，實際今場起初有8駒上陣嘅賽事，最終只得3駒順利過終點。

Alvinio Roy今次墮馬事件，一如上演當年香港「龍脈」跳馬2.0版本，賽後惹起軒然大波，被馬迷以至網民於討論區洗版圍攻，認為其跳馬有迼馬之嫌，更於網上投票，騎師是否就今次跳馬事件，需要終身停賽?而毛里裘斯賽馬會，競賽小組方面亦於稍後時間公布，表示將會就事件另訂日期研訊。