鍾易禮：好感激師傅　上季大部分好馬都係佢提供！

鍾易禮上季表現大躍進，以46W成為贏馬最多的本地騎師，首度榮膺「告東尼獎」，從師傅手上得到殊榮，意義非凡。雖然成績轉好，但鍾易禮季內也曾經歷連番停賽考驗，幸得資深騎師指導下，騎技進步之餘，陣上犯錯次數下降。展望新季，鍾易禮不諱言要面對新挑戰，更希望可以拓展線路，助他延續佳績。

在港策騎第2季，鍾易禮（Angus）在得到師傅告東尼的指導和大力支持下，取得優異成績。上季Angus出賽588次，共取46W，當中與東廐合作247次，取得20冠25亞15季，Angus滿意整體表現，他說：「我很高興上季成績比前季好，坦白說，季初時我沒有想過可以取得特別好的成績，而我認為上季進步原因，主要是上陣次數增加，面對陣上突發情況也能處理得比以往為好，另外得到不少練馬師支持，上季坐騎質素比前季提升，種種原因令到成績有所改善。我要感謝一眾練馬師給予機會，尤其是師傅告東尼，上季大部分實力坐騎均由他提供，平時賽日為他建功，我感到特別開心，同時也感到榮幸，上季可從師傅手上接過『告東尼獎』，我相信『告東尼獎』對每位本地騎師均意義重大，對我而言當然更特別。」