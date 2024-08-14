鍾易禮：騎術指導課程對我好有用！

Angus上季頭馬數字增加，惟季初騎者曾連番不小心策騎，除了5度被罰停賽之外，更被指示需要出席騎術指導課程。課程過後，Angus停賽次數減少，更有助他爭取佳績，他表示：「對每一位騎師而言，停賽是必定會經歷的事，很感激馬會給予我機會出席此項課程，馬會投放資源在年資比較輕的騎師身上，重新審視自己的錯誤，有助提高香港賽事水平。騎術改進課程主要是希望年資較淺的騎師知道停賽原因，當時我得到高雅志、何澤堯及潘頓3位經驗豐富的騎師指導，檢討自己的錯誤，完成課程後，季內停賽次數的確有所減少。」

三級賽最佳成績獲殿

Angus上季成為贏馬最多的本地騎師之外，更在5月1日憑「顏色大皇」取得在港從騎第70場頭馬畢業，正式成為自由身騎師。騎者暫時贏馬最高只是二班賽，但他季尾得到沈集成提供機會，夥拍「智取神駒」出戰2400米G3皇太后紀念盃，結果取得殿軍，乃角逐分級賽以來最佳成績。

此外，以往不少本地薑騎師畢業後，需要面對支持度下降的問題，Angus不諱言新季亦須面對挑戰，他說：「畢業後減磅優勢減少，加上新季將會有新見習騎師回流香港，練馬師選擇多了，對我而言絕對是新挑戰，雖然我預計新季坐騎實力未必如上季好，但我會盡力為每匹坐騎、馬主、練馬師爭取最佳名次。與此同時，我亦希望新季可以拓展更多線路，與更多幕後合作，繼續透過賽事吸收更多陣上經驗，減少犯錯機會。」