【暑期資料】一季跑20次值得歡呼

上季舉行過831場賽事，合共有9,901匹次馬匹上陣，在港服役馬匹平均上陣8次，當然馬匹出賽次數好視乎幕後部署，就以上季來看，在港上陣最多次數者有3匹，分別是「連連歡呼」、「無敵精英」及「一定美麗」，各出賽20次。3駒來自不同的路程及班次，卻有一個共通點，就是上季都能夠交出頭馬。

「連連歡呼」隸屬伍鵬志馬房，上季出賽20次交出1冠2亞1季，上名率達20%，季內跑至第7仗即被捧成大熱門身份，於田草1400米打開勝門，明顯信心十足，季尾階後再一次於同程取得上名，反映評分未盡，今季見票數有動靜就是捧場最佳時機。

另一匹「無敵精英」同樣來自伍鵬志馬房，雖然同樣上陣20次取2冠2亞2季，但陣上演出極之忠心，先後16次跑獲獎金名次，輸得最遠一次亦不過以6個半馬位跑第9，加上馬房部署得宜，季初於谷中一哩贏馬後，季中於同程取第2W，評分一直維持在五班水平，形勢相當有利。

而「一定美麗」則來自蔡約翰馬房，20戰取2冠3亞5季，上名率更達50%，這件名牌綵衣卻一直唔惹飛，兩捷賠率分別有8.9倍及9.6倍，向來易位難贏分子，季尾階段取得兩捷超額完成，可以話光榮退役了。

■資料組